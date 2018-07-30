1. Birçok lisenin imam hatip lisesine çevrilmesi ve toplumun belirli bir kısmının bu liselere karşı tutumu toplumda bir ön yargıya yol açtı. Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ise durumlar tamamen farklı.

Bu lise aynı zamanda Ankara’nın ilk, Türkiye’nin de dördüncü Güzel Sanatlar İmam Hatip Lisesi. Diğer imam hatiplerden farklı olarak geleneksel görsel ve işitsel sanatlarımızı 4 yıl boyunca öğrencilerine öğretecek.

Lise binasının ise tarihi bir değeri var iki bloktan oluşan okulun bir bloğu Atatürk’ün emriyle yaptırılmış, diğeri ise Latife Hanım’ın emriyle. Okul binası cumhuriyetle yaşıt.

Bu sorumlulukların büyük bir kısmı hem müzik öğretmeni hem de okulun müdür yardımcısı olan Hasan Özer’de.

Liselerinin ekol bir okul olmasını isteyen Özer’le imam hatip güzel sanatlar lisesi nedir konuştuk.

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Özer: Aslen müzik öğretmeniyim, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısıyım. Özellikle bu okulun sanatsal ayağını yürütmeyle görevlendirilmiş kişiyim.

2004 yılından beri Milli Eğitim camiası içerisindeyim. Milli Eğitim’im çeşitli kurumlarında görev aldım.

Okulumuzdan bahsedecek olursak; fiziksel olarak Ulus’un merkezinde, İl Kültür Müdürlüğü’nün yanındaki tarihi binalarız. Okulumuz iki bloktan oluşuyor ve 1924 yılında yaptırılmış. Bir bloğumuz Atatürk’ün emriyle, bir bloğumuzda Latife Hanım’ın emriyle yaptırılmıştır.

Bu binalar bugüne kadar sürekli okul olmuş binalardır. Şu anda var olan bir ortaokul var. Bir binasında ortaokul bir binasında ise bizim okulumuz açıldı. ,

Biz burada yetenek programı uygulayacağız. Okulun fiziksel yapısıda bizim uygulayacağımız alanlarla çok uyuşuyor. Hem sınıflarımız hem diğer ortamlarımız, dokusu, kokusu özellikle geleneksel sanatlarımıza çok müsait. O yüzden burasının Güzel Sanatlar İmam Hatip Lisesi gibi bir boyut kazanmış olması bizim için önemli ve değerli diye düşünüyorum.

Standart bir İmam Hatip Lisesi’nden sizin lisenizin farkı ne olacak?

Özer: En temel fark biz öğrencilerimizi yetenek sınavıyla seçerek alacağız. Yani her çocuğumu bu okula yazdırmak istiyorum diyen veli buraya yazdıramayacak. Belirli zaman dilimlerinde yetenek sınavlarına tabi tutacağız.

İki alanda yetenek sınavına tabi tutacağız. Birincisi geleneksel görsel sanatlar: halkın bileceği dilde resim diyelim. İki: müzik, musiki olacak. Özellikle dini musiki eğitimi verilecek. Burası İmam Hatip Lisesi olduğu için eğitim süreçleri geleneksel temalar üzerinden yürüyecek. Bu alanlara yetkin, yeteneği olan çocuklarla 4 yıl geçireceğiz. Sonuç olarakta çocukların sanatsal kabiliyetlerini geliştireceğiz diye düşünüyorum.

Modern sanatlarla bir bağ kuracak mısınız?

Özer: Harmanlama boyutunu biz yapmayacağız. Çocuk eğer isterse tabiki ileride yapabilir. Biz geleneksel sanatlarımızı öğreteceğiz. Mesela görsel sanatlarda Hüsn-ü Hat, Ebru gibi derslerimiz olacak.

Müzik derslerimizde ise Halk Müziği, Sanat Müziği ve Dini Musiki alanında dersler ve geleneksel enstrümanlarımızın öğretilmesi gibi dersler görecekler. Kimisi ses boyutuyla kendisini geliştirecek. Makamlar öğrenecek. Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, Ezan’ı düzgün okuma gibi alanlarda yetişecekler. Bunların sonrasında batı müziğiyle yada dünyada ki diğer müziklerle kendi müziğini harmanlamak isteyebilir bu konuda ufukta verebiliriz.

Sanat dersleri dışındaki dersler için nasıl bir program uygulayacaksınız?

Özer: Burası aynı zamanda bir İmam Hatip Lisesi, sadece sanat alanlarına önem vermiyoruz. Buraya gelen çocuğun, öğrencinin akademik olarak da yetkin olmasını istiyoruz. Baktığımızda iyi müzisyenlerin bir kısmı doktor, mühendis müzik eğitimi almamış ama bu kişi bir bakmışsınız müzisyen olarak ortaya çıkmış.

Bunun üzerine örneklerde verebiliriz: Derya Köroğlu ODTÜ mezunu mühendis olduğunu biliyorum. Erkan Oğur’un Fizik Mühendisi olduğunu biliyorum. Ferhat Göçer’in doktor olması gibi örnekleride çoğaltabiliriz.

Biz bir alan üzerine yürümek istemiyoruz. Tabi ki çocukların hem islami bilimleri, hemde diğer fenni ilimler dediğimiz biyoloji, kimya, edebiyat, matematik gibi alanlarda eğitimler alacaklar. Biz bu alanlarıda destekliyor olacağız.

Olması gerekeninde normal şartlar altında bu olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ayrımı kendi adıma söyleyeyim çok seven birisi değilim. Hepsi iç içedir. Yani bir çiçeğin büyüme sürecini biz İslami bakış açısıyla da anlatmalıyız. Allah’ın varlığıyla bilimi örtüştürerek anlatmamız gerek.

Bilimle, İslami ters düşürmeye çalışan bir yapı var. Biz tam tersi bilimle, İslam iç içedir. Bilimle müzik iç içedir, müzikle İslamda iç içedir. Bunu örnekleriyle çocuklara anlatmalıyız. Müziğin en temel unsuru ritimdir. Ritim aleti dediğimiz zaman aklıma ilk gelen kalptir. Kalpte düzenli bir atma süreci vardır buna ritim diyoruz. Demekki kalbimiz müzik yapıyor.

Bir aile çocuğunu bu okula neden göndermeli?

Özer: Benim çocuğum iyi bir üniversiteye gitsin doktor, mühendis olsun gibi başarıyı farklı algılama nedeniyle çocuğunun yeteneğini köreltiyor. Biz hem akademik alanı, hem yetenek alanını önemsiyoruz. Çocuklara biraz fırsat vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ailelerin çocuklarını bu anlamda dinlemeleri gerekiyor. Bazı çocuklarda yeteneklerini topluma karşı sergilemek istemiyor, böyle çocuklarıda ailelerin teşvik etmesi gerekiyor.

Bizim kurumlarımız bu tip çocuklar için biçilmiş kaftan. Hem fiziksel olarak hemde gelecek noktasında biçilmiş kaftan.

Bulunduğumuz konum itibariylede birçok toplu taşıma aracının geçtiği noktada yer alıyoruz. Oturdukları yer itibariyle uzak noktalardan gelen veliler var. Çocuklarını kolaycılığa fazlasıyla alıştırmışlar. Servisle gitsin okulun içine kadar girsin, oradan tekrar servise binip gelsin. Çocuğa hayatı tanıma, insanlarla iletişim kurma, yürüyüp düşüncelere dalma fırsatı tanımıyorlar. Okulumuz bu tarz tefekkür süreci içinde uygun bir yerde bulunuyor.

Sanat okulları için veliler gelecek göremiyor, bu noktada velilere ne vaat ediyorsunuz?

Özer: Veliler çocuklarının klasik bir imam hatip lisesinden mezun olunca az çok ne olacağını biliyor.

Geleneksel sanatlar alanından başlayayım. Çocuklar burada Hüsn-ü Hat sanatı, Tezhip sanatı, Ebru sanatı, Minyatür sanatı gibi alanları görecekler. Herkes muhteşem bir hattat olamayabilir ama bir hat yazısının ne kadara satıldığını, ne kadar değerli olduğunu araştırmaları gerekiyor. Bu alanda ciddi paralar kazanılıyor. Tezhip sanatçıları da yine yüksek paralar kazanabiliyor.

Sanat paralı bir iştir. Hem ciddi paralar harcadığınız hemde ciddi paralar kazandığınız bir alandır. Bunun dışında güzel sanatlar eğitimi veren üniversitelere girme noktasında büyük bir etken oluyor. Çocuk alt yapıyı burada kazanmış oluyor. Belkide bir üniversite mezunu kadar burada eğitim almış olacak. Üniversitelerde de yavaş yavaş tematik bu tip bölümler açılmaya başlandı.

Buradan yola çıkarak öğrenci üniversitede kalabilir. Yada öğretmenlik yapabilir.

Müzik noktasında da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkiye’de tek Dini Musiki Konservatuvarı’nı bünyesinde bulunduruyor. Biz onların alt yapısını oluşturuyor olacağız. Zaten oranın müzik bölümünden mezun olanlar büyük ölçüde öğretmen olabiliyor. İlahiyat Fakülteleri’nin Dini Musiki Bölümleri’nde ciddi anlamda öğretmen eksiği var.

Sanatçılık dışında buradan mezun olan öğrenciler hem öğretmen olabilir, hem atölye açabilirler, konservatuvar okuyabilirler, üniversitelerde kalabilirler ayrıca da sanatçı kimliğine kavuşacaklar. Bir enstrüman çalan insanın aç kalma şansı yoktur.

Profesyonel düşünüyoruz, üniversitelerle iş birliği yapıyoruz. Kaç lise üniversitelerle iş birliği yapıyor?

Sizin tarzınızdaki özel okullar yüklü miktarda para istiyorlar. Bu noktada devlet okulu olmanın avantajını mı, dezavantajını mı yaşıyorsunuz?

Özer: Yeni açıldığımız için şu anda dezavantaj yaşıyoruz. Ancak gelecek sene bu okula gelmek o kadar kolay olmayacak. Hem okul olarak duyulacağız, hem yaptığımız güzel etkinlikle duyulacağız. Seneye bu kadar kolay olmayacak. Zaten çok az öğrenci alıyoruz. Maddi bir kaygımız olmadığı için sınırlarımız var. Sayımız az olacağı için olabildiğince seçerek alacağız, yetenekli öğrenciler alacağız ve bu öğrencilere dokunabildiğimiz kadar da dokunacağız.

Pansiyon imkânınız var mı?

Özer: Bize ait değil ama bizim iletişimde olduğumuz İnsan ve Bilim Vakfı var. Okulumuzun 100 metre ilerisinde yer alıyor. Şehir dışından gelmek isteyen öğrencileri de orada cüzi miktardaki ücretlerle ya da durumu değilse ücretsiz bile barınabiliyor.

Normal bir liseye şehir dışından öğrenci gelemez. Biz yetenek programı uyguladığımız için okulumuza şehir dışından, hatta yeterlilikleri tutuyorsa ülke dışından bile öğrenci gelebilir.