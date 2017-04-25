Toplumun soısyal,kültürel ve sağlık yaşamında önemli bir yer tutan hamamların tarihi,insanlık tarihi ile baaşlar.Zamanın şartşlarına göre hamamların yapıları,konumları ve işlevleri de değişikliklere uğramıştır.

Doğal sıcak su kaynağı olan kaplıcaları zengin olan ülkemizin dör yanında kaplıca hamamları yanında şehir hamamları da önemli bir yere sahiptirler. Geçmiştren günümüze kalan belli başlı Ankara hamamları şunlardır: 1-Eyne Bey Subaşı hamamı: Bugün Gazi Lisesi’nin arkasında ,Hatûnî Türbesi’nin bulunduğu yerdedir. Sultan Murad’ın subaşılarından olan Eyne Bey tarafından XV.yy. başında yapılmış ve zamanla görev dışı kalan hamam , gaz deposu olarak kullanılmış.

2-Kaledibi hamamı: Ankara’nın aşağı yüzünde Fatih devrinin Anadolu beylerbeyi İsak Paşa tarafından (1461) yaptırılmış. O tarihlerde Anadolu Eyaletinin merkezi Ankara’dır.

3-Karaca Bey hamamı : Hamamönü Talat Paşa Buşvarı üzerindedir. Karaca Bey İbn-i Abdullah tarafından camii ve zaviyesine gelir sağlanması amacıyla yaptırılmış.

4-Şengül hamamı : Çocuk Esirgeme Kurumu ve Anafartalar lisesi yakındadir. XV.yy.da kadın ve erkek kısımları ile İsak Paşa tarafından yaptırılmıştır.

5-Hasan Paşa hamamı: Belkıs Mahallesi’nde, Belkıs sütunları yakından ,kadın ve erkekler bölümü olmak üzere Hasan Paşa tarafından (1508) yaptırılmış.Keçeciler hamamı da Hasan Paşa tarafından yaptırldığına dair kayıtlar bulunmaktadır.

1640’da Ankara’ya gelen ve gezdiği kentler hakkında tarihe notlar düşen ünlü gezgin Evliya Çelebi ,Cenabî Ahmet Paşa hamamını ,meşhur hamamlar arasında göstermiştir. Amsterdam’da bulunan Ankara tablosu üzerinde , Ulusta bulunan Jüliyen sütünu yanında görülen çifte hamamdan birisi Hasan Paşa veya Cenabî Ahmet paşa hamamı olduğu ifade edilmekte.

Hasan Paşa hamamı kayıtlar göre , 1792 ‘de onarılmış, kadınlara ve erkeklere ait bölümler için taş, kireç,Horasan v.b. malzemeler kullanılarak,bölümlerin kubbeleri,duvarları, külhanı ve kazanı onarıma tabi tutulmuş olup usta ve amale yevmiyesi beraber toplam olarak, o tarihte 4550 kuruş harcanmış, ayrıca 1820’de yeniden onarım yapılarak 5150 kuruş sarfedilmiş.

Hamamların gelirleri ,onarımlarını ve diğer giderlerini karşılamakta zorlanmış. Değerli araştırmacı yazar Dr.Rifat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayaınları arasında 1986’da çıkan” XIX.Yüzyılın İlk Yarsında Ankara” adlı eserinde ,bu konuları (bedestenleri,hanları, çarşı ve pazar yerlerini,yönetim örgütlerini,dini ve sosyal yapıyı,hamamları,şehrin nüfus yapısını,imar ve sağlık hizmetlerini, şehrin yönetim yapısını,şehir ekonomisini, esnaf yapısını,ticaret ve para hareketlerini ) ayrıntıları bilgi ve belgelerle ifade ederek Ankara’nın ve ülkemizin tarihine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Kentlerin tarihine ışık yutan eserler kaynak eserlerdir.Kendisini bir kez daha kutluyorum.

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