Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Bir okul bahçesinde bir futbol isyanı olarak başlayan hikâyemiz bugün 95.yaşını kutluyor.95 yıllık tarihimiz nice başarılara, zaferlere sahne oldu. Yeni başarılar, yeni zaferler için hep birlikte yürüyecek ve bu çınarın büyümesi için çalışacağız.” denildi

Türk futboluna kattığı sporcular ile ligi renklendiren ve Ankara’nın gururu olarak ligdeki yerini her sezon koruyan Gençlerbirliği Kulübü dün Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, Teknik Ekip, futbolcular ve tarafta gurupları olmak üzere 11.45’te Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kulüp web sitesinde yayınlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:“Bir okul bahçesinde bir futbol isyanı olarak başlayan hikâyemiz bugün 95.yaşını kutluyor.Kulübümüz, sahada formasını terleten futbolcumuz tribünde desteğini hiç bir zaman eksik etmeyen taraftarımızla halen ilk günkü kadar farklı, ilk günkü kadar özel.

Bu vesileyle 95 yıl boyunca onurla, gururla sürdürdüğümüz mücadelede emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik direktörlerimize, yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.Büyük Gençlerbirliği Ailesi ile hep birlikte nice yıllara.”

Kulüp Başkanı Murat Cavcav da 95.yıla özel mesaj

Ayrıca Kulüp Başkanı Murat Cavcav da 95.yıla özel bir mesaj yayınladı. Mesajda kulübe tarih boyunca emeği geçmiş tüm sporculara teşekkür edilirken, taraftarın da kulübün altın yapraklı tarih sayfalarında önemli yeri olduğu söylendi. Mesajda gençlik ve altyapı vurgusu ön plana çıkan diğer unsurlardı.

Cavcav şunları dile getirdi:“Cumhuriyetle yaşıt bir kulübün 95 yıllık tarihindeki önemli bir döneme taraftarı, yöneticisi ve şimdi de başkanı olarak şahitlik ettiğim için onur duyuyorum. Bu oyunda var olmak isteyen, futbol aşığı gençlerin isyanıyla başlayan hikâyemiz büyüdü ve Süper Lig’in gedikli takımları arasına bizi soktu.

Hepimiz, o gencecik çocukların ilk günkü heyecanı ve hevesiyle Gençlerbirliği ismine, renklerine, felsefesine ve değerlerine bağlıyız. Onların hayalini kurdukları kulüp şimdi 95 yaşında ve kendileri gibi nice gençlere ön ayak oluyor ve futbol oynama şansı sunuyor.

Bugün takım kaptanlarının hatta teknik direktörünün altyapısından yetiştiği, her yıl kadroda en az 3-4 ismin altyapıdan olduğu Gençlerbirliği takımı geldiği yeri, köklerini asla unutmayacak. Bizim geleceğimiz olan Gençlere her zaman güveneceğiz. Tarihimiz boyunca şanlı formamızda teri olan tüm futbolcularımıza bu vesileyle şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

95 yıllık çınarın tarihinde sesiyle, coşkusuyla, tezahüratlarıyla, sevinçleriyle, kimi zaman gözyaşlarıyla yer etmiş nice taraftarımız da bu tarihin altın sayfalarındaki yerini hiç şüphesiz almıştır.95 yıllık tarihimiz nice başarılara, zaferlere sahne oldu. Yeni başarılar, yeni zaferler için hep birlikte yürüyecek ve bu çınarın büyümesi için çalışacağız.”

1923 Gençlerbirliği Taraftar Derneği Başkanı Oktay Ünsal dan kutlama mesajı

Gençlerbirliği kuruluş günü ile ilgili gazetemize özel açıklamada bulunan 1923 Gençlerbirliği Taraftar Derneği Başkanı Oktay Ünsal şunları dile getirdi; “14 Mart 1923’te eski adıyla Ankara Sultanisi yeni adıyla Ankara Atatürk Lisesi’nde kurulan futbol takımına alınmayan Taş Mekteplilerin bu duruma isyan ederek yeni bir takım olmasıyla kurulan kulübümüz bugün 95 yaşında.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan, futbolcusundan, başkanına, taraftardan, yöneticisine bir kültürü yaşatmak için devam eden bu mücadele büyüyerek devam ediyor. Kırmızı-Siyah şanlı renklerimizi ve şanlı armamızı 95 yıldır yaşatan büyüğünden, küçüğüne tüm Gençlerbirliği sevdalalılarına şükran borçluyuz.

Daha büyük başarılara imza atmak için taraftarımız her zaman ki yerinde olmaya devam edecektir. Sonsöz olarak şunları söyleyebilirim ki sonsuza kadar çok yaşa Gençlerbirliğim.”

Ayrıca Ankara’nın bir diğer büyük değeri olan MKA Ankaragücü basına yaptığı açıklamayla Kardeş takım Gençlerbirliği’nin doğum gününü şu şekilde kutladı; “Türk Sporunun güzide kulübü, dost ve kardeş Gençlerbirliği Spor Kulübünün kuruluşunun 95. yıldönümünü kutlar, İlhan Cavcav Sezonu’nun kalanında kardeşimize başarılar dileriz.”

MKE Ankaragücü tebrik mesajında şu cümleye de yer verdi; “Ankara’nın tek derbisi olan MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği derbisininin en kısa zamanda tekrar oynanmasını temenni ederiz.”