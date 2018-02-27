Dericizade Faruk Küçük

Topladığı fotoğraf ve kitaplarla geniş bir koleksiyonla Ankara’nın geçmişine ışık tutan Dericizade Faruk Küçük “Şu anda benim elimde bir kentin tarihi var. Mütevazılık etmeyeceğim bende mevcut olan fotoğraflar ne belediyede ne valilikte ne de herhangi bir bakanlığın arşivinde var” dedi.

Ankara’ ya âşık olan Faruk Küçük gazetemiz okurlarına Ankara’yı ve Ankaralıları anlattı. Küçük “Benim bir türküm var o da Ankara” diyerek Ankara’yı ne kadar çok sevdiğini bu güne kadar topladığı 10 binden fazla kitap ve fotoğrafla anlattı.

Soru: Faruk Bey Sizi Biraz Tanıyabilir miyiz? Dericizade Faruk Küçük kimdir?

Faruk Küçük: Ben 1947 yılında Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdum. Babam Haymana’da dericilik işiyle meşguldü. 1960’larda Ankara’nın merkezine taşındık. Ailemin tamamı dericilik sektöründe çalışmaktadır. Bizim gibi üç kuşak derici deri hakkında ne varsa hayvandan çıkarılıp insanın sırtına giydirilene kadar hepsini yapıyoruz. İşlerimi 1997 de çocuklarıma devrederek kendimi emekliye ayırdım.

“Her şeyi kendin kazanacaksın ama milletinle paylaşacaksın” ilkesi doğrultusunda emeklilik çağımı ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz memleketimiz Ankara’ya hizmet ederek geçirmeyi karar verdim.

1997’den bu yana Ankara kitapları ve fotoğrafları toplamaya gayret ediyorum. Çalışırken koleksiyonculukla ilgilenmek zordu, Türkiye’nin birçok şehrinde mağazamız ve fabrikalarımız var. Emekliliğe kadar her kes gibi benim de içimde koleksiyon merakı olmasına rağmen ilgilenememiştim, ancak işlerimi devrettikten sonra bu fırsatı buldum. Belirtmek isterim ki diğer koleksiyonculardan şöyle bir farkım var; ben topladıklarımı paylaşmayı seviyorum.Faruk Küçük

Diğer koleksiyoncuların ellerindeki parçaları uzaktan görülebilecek şekilde sergilediklerine şahit oldum. Ben ise elimdeki fotoğrafları merak edenlerin kendi ellerine alarak incelemelerini seviyorum, hatta çoğu zaman fotokopilerini de hediye ediyorum. Aynı zamanda elimde bulunan parçaları kurum ve kuruluşlara da hediye ediyorum. Tabii kar amacı gütmeme koşuluyla. Çünkü ben de bu işi ticari kaygılar ile yapmıyorum. Bu yüzden benden daha zengin koleksiyonu olanlardan daha fazla biliniyorum.

Soru: Faruk Bey emeklilik döneminde başladığınız koleksiyonculuk serüveninden bahseder misiniz?

Faruk Küçük: Ankara kitaplarıyla başladım bu işe. Bütün sahafları gezdim. Ankara ile alakalı kitapları olup olmadığını sordum. Ankara ve Ahilik ile ilgili kitapları topladım. Ticaretle ilgili ve Atatürk’le ilgili kitapları da aldım. Benim bir türküm var o da Ankara. Daha sonra fotoğraflara da yöneldim. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin tane fotoğraf topladım. Fotoğraflarda bir Ankara kokusu duyduğum zaman alıyorum, mesela Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin minaresi iki şerefelidir. Fotoğrafta o iki şerefeli minareyi görünce Ankara olduğunu anlayıp fotoğrafı alıyorum.

Soru: Kitap ve fotoğrafları nasıl topladınız?

Faruk Küçük: Sahaflardan aldım müzayedelerden aldım. Ankara ‘da İstanbul’da veya İzmir’de müzayede olduğunda bana haber verirler. Şimdilerde her hafta 20 ye yakın fotoğraf bulup alıyorum. Bir süre sonra Ankara ile ilgili fotoğrafları benim için ayırır, ben de o sürenin sonunda ne kadar borcum olduğunu sorup ücretini yollarım fotoğrafı alırım. Bir de ahilik geleneği alışkanlığımız, müzayedeye sunulan ilk ürünü siftah etmek maksadıyla ben alırım. Yani koleksiyonumdaki Ankara ile ilgili olmayan parçalar siftah için aldığım parçalar.

Soru: Faruk Bey daha önce kaç sergi düzenlediniz ilk serginizden ve tecrübelerinizden bahseder misiniz?

Faruk Küçük: İlk sergimizi Prof. Dr. Çağatay Özdemir’in davet ve teşvikleri üzerine Gazi Üniversitesin de düzenledik. Bizi Dekan Bey ile görüştürdü, kendisinin Ankara ile ilgili düşünce ve görüşlerinden çok etkilendim. 60 yaşından sonra emekli bir derici esnafı olarak böyle bir fırsatı bana sunduğu için çok mutlu odum. Tarihi belirledikten sonra önümde epey bir zaman vardı. Önce fotoğrafçıları dolaştım. Fotoğrafları benim istediğim gibi hazırlayabilecek bir yer bulmak için çok uğraştım. Sonun da buldum. Bu esnada geçmişte katıldığım bazı sergilerde eksikliğini fark ettiğim fotoğraf açıklamaları için uzman kişilerle görüşüp fotoğrafların altına açıklamalarını yazdırdım. Böylece eserlerin öğretici bir değerleri oldu. O günkü sergim istediğim ilgiyi bulamadı ama Atatürk’ün kendi adını verdiği üniversitede bu serginin açılması benim için yeterli olmuştu.

Soru: Katıldığınız diğer sergilerden biraz bahsedebilir misiniz?

Faruk Küçük: ilk sergimle ilgili yazılı basında çok olumlu yazılar gördüm. Daha sonra belediye benimle iletişime geçti ve Ankara’nın Başkent oluşu ve Atatürk’ün Ankara’ya gelişi tarihlerinde birer sergi açtım. Açılışı Melih Bey’in yapması şartıyla kabul ettim. Ben güzelce sergimi hazırladım gene Melih Bey de sağ olsun geldi ve 2 saat kaldı. Bir de ahilik ile bir sergi yapmak istedim. Camilerin türbelerin fotoğrafları gravürler ahilerden vaiz sözler ve ahilik ile ilgili kitaplardan oluşan güzel bir sergi açtım. Bir seferinde Şereflikoçhisar’ dan bir okuldan geldiler. Ahilik geleneğiyle ilgili bir sergi açmak istediklerini söyleyip fotoğraf istediler. Bunların yanı sıra birçok AVM de sergi açtım. Artık böyle bir sergi açmak isteyen bana ulaşıyor bende yardımcı oluyorum. Sadece fotoğraf vermiyorum aynı zamanda üzerlerine tarihini ve hikayesini yazıyorum böylece halkımız bilgilenmiş oluyor.

Soru: Faruk Bey bu güzel koleksiyonu kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşıyor musunuz?

Faruk Küçük: Şu anda benim elimde bir kentin tarihi var. Mütevazılık etmeyeceğim bende mevcut olan fotoğraflar ne belediyede ne valilikte ne de herhangi bir bakanlığın arşivinde var. İhtiyaçları olduğunda severek yardımcı oluyorum tabii. İhtiyaç olduğu zaman Belediye ile Valilik’le ve Kültür Bakanlığıyla elimdeki kaynakları paylaşıyorum. Başka kurum ya da kişiler istese onlarla da paylaşırım bana bu koleksiyonun tek getirisi itibar ve hürmet.

Soru: Topladığınız Ankara Kitaplarından okuduklarınız var mı tamamını okudunuz mu?

Faruk Küçük: Bir kitabı elime aldığım da eğer içinde Ankara’ya dair alıntılar varsa kesinlikle okurum. O kitap benim için su gibi akıp gidiyor. Bu kitap neyle alakalı olursa olsun hiç fark etmez yeter ki Ankara ile ilgili bir şeyler olsun.

Soru: Ahilik geleneği hakkında biraz okurlarımızı aydınlatır mısınız?

Faruk Küçük: Ahilik geleneği bir tek Ankara’ya mahsus değildir. Ahi Evran Konya’da Kayseri’de durmuş. Kastamonu gibi yerlerde bu gelenek sürdürülüyor. Ankara da diğer yerlere nazaran daha güçlü kalmış. Öyle sanıyorum ki Atatürk’ün Ankara yı Başkent yapmasında büyük etkisi oldu. Konya gibi büyük rakipleri varken Başkent Ankara olmuş. Cumhuriyet kurulurken 25 bin nüfusu olan Ankara bu güne gelindiğinde 6-7 milyon nüfusa ulaşmış durumda. Bu Ankara’nın ticaretini de canlandırıyor. Ankara’nın özünde ahilik geleneği var.

Soru: Sizce Ankara ile ilgili unutulan kaybolan ne gibi özellikler var? Ankara ve Ankaralılar eskisi gibi mi? Ankara’yı Ankara yapan değerler nelerdir ?

Faruk Küçük: Seymenler çok önemli onların da giydiği bindallı kıyafetleri var mesela bunları kaybetmememiz lazım. Giyim kuşam üzerine Ankara’nın kendine özgü bir duruşu var. Bakırcılık mesleği vardı Ankara’nın geçmişinde çok önemli yere sahip. Şimdi bu da unutuluyor. Daha önce saydıklarımdan farklı olarak Atatürk Orman Çiftliği vardı. Atatürk’ün orada çok güzel projeleri vardı hem Ankaralının sosyalleşmesini sağlıyordu hem de sağlıklı hayvansal ürün üretiliyordu. Merkez lokantası vardı geçen senelere kadar o da Cumhuriyet’le yaşıttı. Bir müze gibi koruna bilirdi.

Soru: Peki siz Ankara’yı gezmek isteyenlere nereleri tavsiye ediyorsunuz?

Faruk Küçük: Eski Ankara yani At Pazarının olduğu yer, Kalenin içi ve etrafını görmeleri lazım. Ulus’u meydanı görmek de lazım Çankırı Caddesinde tarihi Roma Hamamı’nı görebilirler. O hamama bakarak eski tarihinden beri Ankara’nın büyük bir şehir olduğunu gösteriyor. İşte bu bölgeler Ankara’nın binlerce yıllık tarihini ve tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Toprağın altında kim bilir neler var. Ben de bir fotoğraf vardı. O fotoğrafta Ankara Çayının üstünü betondan bir suyolu yapıp örterken kalasların arasına doldurulmak için tarihi eserlerin kullanıldığı görünüyordu. Düşünün artık nasıl bir tarihi zenginliği olan memleketimiz var. Sonsöz olarak bana bu röportaj fırsatını verdiği için gazetenize çok teşekkür ederim.