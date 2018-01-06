Ankara’nın evet rekoru

2017 yılında 5.959 çifti evlendirerek bir rekora imza atan Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu geçtiğimiz yıl da 6.607 çifti evlendirerek bu alandaki rekorun sahibi olmuştu.

Keçiören kıydığı nikahlarla Ankara’nın tüm ilçelerini geride bırakarak açık ara birinci olurken onu Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut takip etti.

Keçiören Belediyesi’nde 303 yabancı uyruklu çiftin de nikahı kıyılırken en fazla evlenenler ise yine Suriyeliler oldu.

Evlenme merasimi esnasında kendi geleneklerini de uygulayan çiftler ilginç görüntülere de imza atıyorlar. Birçok ülkeden çiftlerin mutluluğuna tanıklık eden Belediye,” dünyanın evi Keçiören” dedirtirken aynı zamanda farklı milletlerin mutluluğunda da pay sahibi oluyor.

HIZLI İŞLEM, MUTLU SONUÇ

“Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin” düsturundan yola çıkan Belediye, hızıyla da parmak ısırtıyor. Otomasyon sistemine geçen Keçiören Belediyesi, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptıran tek Belediye olarak da öncü misyonunu sürdürüyor. Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına…” dedi.