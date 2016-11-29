Ankara’nın en yüksek parkı “Çayda Çıra” açıldı

Çankaya Belediyesi tarafından Ankara’nın en yüksek tepelerinden Dikmen Mürsel Uluç Mahallesi’nde 1230 rakımda yapımı tamamlanan “Çayda Çıra Parkı”, törenle açıldı.

Taşdelen: “Tüm yatırımlarımızı insana ve doğaya yönelik yapıyoruz. Açılışlarımız birbiri ardına sürecek”

Çankaya Belediyesi yaz kış dinlemeden açılışlarına devam ediyor. Son iki ay içinde çok sayıda park, kültür merkezi, yüzme havuzu, Çankaya Evi, öğrenci yurdu ve kreş gibi sosyal merkezlerin açılışlarını ve temel atmalarını gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, havaların soğumasına rağmen hız kesmiyor.

KATILIM YOĞUN OLDU

Ankara’nın en yüksek bölgelerinden olan Mürsel Uluç Mahallesi’nde tüm şehre hakim konumdaki Çayda Çıra Parkı’nın açılışı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılışa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, İl ve İlçe kadın ve Gençlik Kolları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ankara Vali Yardımcısı Hurrem Aksoy, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Çankaya Belediyesi eski Başkanı Doğan Taşdelen, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Elazığ Kültür Dernekleri yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanması nedeniyle Elazığ bölgesinin meşhur halk oyunu Çayda Çıra ismini alan parkın açılışı öncesi Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu bölgenin oyunlarını içeren bir gösteri sergiledi.

Açılış öncesi konuşma yapan Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Çankaya Belediyesi ile birlikte projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çağlar; “Bu park Elazığlıların buluşma noktası olacaktır, emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“Bu parkın açılışında bulunmanın gururunu yaşıyorum” diyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz; “Kendimi sanki Elazığ’da bir parkın açılışında gibi hissediyorum. Elazığlılar ve Elazığ sevdalıları burada. Bizler Çayda Çıra isminin ve anlamının gelişmesini arzu ediyoruz bu nedenle Çankaya Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TAŞDELEN: “BU PARK; BİRLİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ, KARDEŞLİĞİ TEMSİL ETMELİ”

Park fikrinin ortaya çıkması sırasında Elazığ’ı temsil edecek parkın yerinin Harput gibi yukarıda olması gerektiğini düşündüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yaptığı konuşmada; “Elazığ’ı temsil eden park, Harput gibi yukarıdan bakarak birliği, bütünlüğü, kardeşliği temsil etmeli. Elazığ insanının hoşgörüsünü ve duygu birliğini temsil etmeli” ifadelerinde bulundu. Parkın, Ankara’nın en yüksek bölgesinde inşa edildiğini belirten Taşdelen, 360 derece Ankara manzarasıyla Harput’u andırdığını belirtti. Taşdelen tüm yatırımların insana ve doğaya yönelik yapıldığını belirtirken açılışların da bir biri ardına süreceğini söyledi.

ŞUAY ALPAY: “BURADAN YURDUMUZUN HER TARAFINA KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ GİTSİN”

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise yaptığı konuşmada Çayda Çıra’nın yiğitliğin, aşkın, estetiğin ve vefanın adı olduğunu belirtti. “Kardeşliğimiz daim olsun. Cumhuriyet hepimizin ortak kazanımıdır. Bu kazanımların ihyası için hepimize düşen vazifeler var. Elazığ bunu her zaman yerine getirmiştir” dedi. Alpay, Çankaya Belediye Başkanı’na ve emeği geçenlere teşekkür ederek “Burası kardeşliği, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü tahkim etsin. Buradan yurdumuzun her tarafına kardeşlik türküleri gitsin” ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte parkın açılışını yaptılar.

DEV TÜRK BAYRAĞI ANKARA’YI SELAMLIYOR

1230 metrelik rakımıyla Ankara’nın en yüksek konumundaki parklarından olan Çayda Çıra, dev Türk Bayrağıyla da dikkat çekiyor. 30 metrelik direk üzerinde yükselen 56 metrekarelik bayrak, adeta Ankara’yı selamlıyor. Türk Bayrağı hemen hemen tüm bölgelerden görünebiliyor. Parkta ayrıca Heykeltıraş Metin Yurdanur’un yaptığı Çayda Çıra oyununu simgeleyen bir de heykel yer alıyor.

ÇİMENLER ÜZERİNDE ŞEHİR MANZARASI

10 bin 700 metrekarelik alana kurulu olan Çayda Çıra Parkı, spor ve sosyal etkinliklerden çocuk ve gençlere yönelik alanlara kadar birçok özelliği ile göz dolduracak nitelikte. Koşu yolu, kondisyon alanı, çocuk oyun alanı ve kayma tepeleri bulunan park, 7 bin metrekarelik yeşil alana sahip. Oturma gruplarının yanı sıra parkta hazırlanan kamelyalar ise bölge halkına eşsiz şehir manzarası keyfini çıkarma imkanı sunacak.

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