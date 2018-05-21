Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, her gün 12 bin kişiyi buluşturduğu dev iftar çadırları, her gün 4 ayrı çeşit lezzetli yemeğiyle Başkentlileri ağırlıyor

Büyükşehir Belediyesi EGO Mutfağı, her gün vatandaşlara tam vaktinde yemekleri yetiştirmek için büyük bir gayret ve özveriyle çalışıyor.

BAŞKENT’İN EN MODERN MUTFAKLARINDAN BİRİ

İftar yemeklerinin hazırlandığı dev EGO Mutfağı, 50 kişilik personeliyle, Başkentlilerin iftar saatinde oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilmelerine imkan tanıyabilmek için 24 saat çalışıyor.

Aşçıbaşından komisine kadar her bir kişinin konusunda uzman ve eğitimli olduğu EGO mutfağı, dev kazanların, hijyenin sonuna kadar gözetildiği, titizliği ve teknoloji ürünü fırınlarıyla leziz tatları Başkentlilerin sofralarına sunuyor. Ev titizliğinde bir mutfakta vardiyalı olarak görev yapan ve her gün Başkentlilerin önüne sıcak yemek sunmak için hummalı bir şekilde çalışan personel ise en büyük ödüllerinin yemeklerinin beğenilmesi olduğunu dile getiriyor.

HİJYEN ÖN PLANDA, MALZEME BİRİNCİ SINIF

EGO Mutfağında önceliklerinin sağlık kurallarına uyarak hijyeni sağlamak olduğuna dikkat çeken Aşçıbaşı Sabri Murat, “Burada, çok yoğun bir tempo var. Her evde olduğu gibi biz de evimizdeki misafirlere yemek yapar gibi iftara yemek yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Yemeklerde kullanılan tüm malzemelerin birinci sınıf ürün olduğunu da vurgulayan Sabri Murat, mutfağın işleyişle ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

“Burada kullandığımız fırınlarımız da ileri teknoloji ürünler. Bu fırınlar sayesinde yağdan, pişirilme süresine kadar pek çok konuda tasarruf sağlıyoruz. Bu sayede hem vatandaş sağlığını hem de çevre hassasiyetini göstermiş oluyoruz. Tabii en çok dikkat ve özen gösterdiğimiz konu ise birinci sınıf kalite malzeme ile yemeklerimizi yapıyor olmamız.”

ÖRNEK MUTFAK

Ankara Büyükşehir Belediye Binası’nda yer alan ve içeri girildiği andan itibaren hem hijyenin hem de çalışma prensibinin hakim olduğu EGO Mutfağı, diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil ediyor.

Aşçıbaşı Sabri Murat, “Buraya ziyarete gelen kurum ve kuruluş yetkilileri ve personeli bizden mutfak eğitimi alıyor. Çünkü biz Başkentlilerimizin en sağlıklı, en lezzetli yemeği yemesi için uğraşıyoruz” diyor.

YEMEKLER GÜNLÜK HAZIRLANIYOR

Yemek malzemelerinin özel koşullarda saklandığını ve her günün yemeğinin özel olarak taze şekilde pişirildiğini anlatan Murat, günlük menü seçimine ilişkin olarak da, “Biz özellikle Ramazan ayında vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek, hafif bir menü belirlemeye çalışıyoruz. Yemekleri hazırladıktan sonra da ısıyı muhafaza eden, hijyeni koruyan ambalajlı özel kaplarla çadırlara ulaştırıyoruz” bilgisini veriyor.

İSRAF UYARISI

Her gün 12 bin kişinin ağırlandığı iftar çadırlarındaki misafirlerden de bir ricası olduğunu belirten Aşçıbaşı Murat, “Ramazan ayı dolayısıyla iftar saatinde hepimiz yemekleri, yiyebileceğimizden çok daha fazla alıp, sonra da bunların çöpe gitmesine neden oluyoruz. Bu gerçekten büyük bir israf. Bu nedenle herkes yiyebileceği kadarını alsın. Yemeğimiz çok… Doymazlarsa yine alabilirler” uyarısında bulunuyor.