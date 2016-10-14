ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 93. YILI…

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın Başkent oluşunun 93. yıldönümü kutlamalarında bu yılın bir başka önemi olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz’da Ankara’nın ikinci bir İstiklal mücadelesi verdiğine vurgu yaptı.

Başkan Gökçek, Ankara’nın başkent oluşunun 93. yıldönümü nedeniyle, Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda resepsiyon verdi.

Başkan Gökçek ve eşi Nevin Gökçek’in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan Topaca, belediye başkanları, meclis üyeleri, büyükelçiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Seymenler tarafından karşılanan davetlilere, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Başkan Gökçek, konuklarını selamladıktan sonra, “Herşeyden önce başkentimizi bize başkent olarak hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’e bir sefer daha sözlerimizin başında Ankaralılar olarak teşekkürlerimizi şükranlarımızı, memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum” diyerek sözlerine başladı.

-GÖKÇEK: “ANKARA, İKİNCİ İSTİKLAL MÜDALESİNİ VERDİ”

Ankara’nın özellikle İstiklal Savaşı sonunda başkent olduğunu ve ayrı bir önemi olduğunu hatırlatan Başkan Gökçek, şunları kaydetti:

“Ama bu yılın da bir başka önemi var. Bu yılın önemi ne?Bu yıl da Ankara, tabiri caizse ikinci istiklal mücadelesini verdi. 15 Temmuz’da bir darbe teşebbüsüyle karşılaştık ve bu darbe teşebbüsünün yüzde 80’i, Ankara’da cereyan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ankara’da Ankaralıların yaptığı fedakarlıkları biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bombalandı. Genelkurmay’ın önü bombalandı. Emniyet Teşkilatımız bombalandı. Özel Harekat bombalandı. Bunun haricinde son derece önemli müesseselerimiz arka arkaya işgal edildi. Ama bu millet kararlıydı. Bu millet,Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla caddelere, meydanlara döküldü.İkinci istiklal mücadelesini verdi. Ve darbe sabaha kadar dayanamadı, gece yarısı 3’te, 4’te darbe bitti. Bu, müthiş bir olaydı. Bu olayda Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının çok büyük rolüoldu. Huzurunuzda bütün çalışanlarıma bir sefer daha teşekkür ediyorum. Allah bugünleri bir daha yaşatmasın.”

-“KONUKLARI GEZDİRECEK YER BULAMAZDIM”-

Ankara’nın Başkent olmaya layık bir şekilde olanca hızında devam ettiğini, yatırımlarında hiçbir aksama olmadığını ve verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini belirten Başkan Gökçek, şöyle devam etti:

“İnşallah önümüzdeki sene uluslararasıANKAPARK’ımızın açılışını yapacağız. Bu, Ankaramızın istikbali için son derece önemli. Bunun yanında daha modern bir Ankara için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye başkanı olduğum yılda dışarıdan gelen yabancılara bütün samimiyetimle söylüyorum, gezdirecek yer bulamazdım. Atakule’ye çıkartır, oradan indirirdim. Ama Allah’a hamdolsun, şimdi geldiklerinde günler yetmiyor. Ankara çok değişti. 2 metrekare olan yeşil alan, yaklaşık 20 metrekareye ulaştı, nüfusumuzda ikiye katlamasına rağmen… Ankara, Türkiye’nin en yeşil kent merkezi. İnşallah her törende daha güzelleşmiş Ankara göreceksiniz. 93. Yıldönümümüz kutlu olsun”

-BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’DAN KUTLAMA MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım da Başkan Gökçek’e gönderdiği kutlama mesajında, Ankara’nın, Anadolu’da başlayan bağımsızlık hareketinin merkezi olduğunu, istiklal mücadelesini sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi’ne ev sahipliği yaptığını ve millet tarafından da Cumhuriyetin başkenti ilan edildiğini kaydetti. Yıldırım, mesajına şöyle devam etti:

“Ankara, dün olduğu gibi bugün de demokrasimizin beşiği olmaya devam etmekte ve Cumhuriyetimiz için belirlediğimiz muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda bizlere rehberlik etmektedir. Bu duygularla Ankara’nın başkent ilan edilişinin 93. yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal’i ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yadediyorum. Bu vesileyle, sevgili Ankaralıları en derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...