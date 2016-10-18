Ankara’nın Başika’da kalma kararlılığı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin sözcüsü Saad El Hadithi, Bağdat’ı ziyaret eden Türk heyetiyle görüşmeler yapıldığını teyid ederken heyetin Ankara’nın Türk askerlerini Başika’da tutma ve Ninova’nın geri alınmasına yardımcı olma kararlılığını dile getirdiğini açıkladı. Sözcü, Türk heyetinin “yeni bir vizyonla gelmediğini” belirtti.

Irak’ın kuzeyinde yayın yapan NRT’ye göre, Saad El Hadithi, Musul operasyonunun başladığı Pazartesi günü Bağdat’a giden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın başkanlığındaki Türk heyetinin Ankara’nın Türk askerlerini Başika’da tutma kararlılığını bir kez daha dile getirdiğini belirtti.

-“MAALESEF YENİ BİR ŞEY YOK”-

Hadithi, Irak Ulusal Haber Ajansına (NİNA) yaptığı açıklamada Türk heyetinin Ankara’nın askerlerini Başika’da tutmaya ve Ninova’nın geri alınmasına yardımcı olmaya kararlı olduğunu söylediğini teyid ederken “Türk heyetinin iki ülke arasındaki gerilimleri azaltmaya katkı amacıyla farklı bir vizyon ile geleceğini ummuştuk ancak maalesef yeni bir şey yok” şeklinde konuştu.

Irak’ın “zaten Türk güçlerinin Musul operasyonuna katılmasını reddettiğini” vurgulayan Sözcü, “Irak, Türkiye’nin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlallerine son vermek için uluslararası hukuk ve uluslararası teşkilatlara başvuracak” diye ekledi.

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