Başkentlilerin en çok şikayet ettikleri konunun başında bozuk yollar ve kaldırımlar geliyor. Her gün mail, SMS ve Whats App yoluyla gazetemize Ankaralıların şikayetleri yağıyor.

Birinci sırada sabah ve akşam mesai saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı var. Alternatif yollar konusunda gerekli çalışmaları yapmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi alt üst geçit çalışmalarını da durdurunca Ankara trafiği çekilmez oldu. Trafik denilince yollar ve kavşaklar konusu var sırada. Yollarda kış boyunca açılan çukurların onarımlarına hala başlanılmaması belediyelere yönelik eleştirilerin ön sırasını oluşturuyor.

Kavşaklardaki ışıklı sistem konusunda da sürücülerin şikayetleri var. Bu ışıkların trafik yoğunluğu olan saatlerde çok yanlış sürelerle yanıp sönerek trafiği daha çok kilitlemesi eleştiriliyor.

Sola ya da sağa dönüşlerde ise trafik ışıklarının düzenlenmemesi nedeniyle döner göbek türü kavşaklarda kilitlenme meydana geldiğini vurgulayan taksi ve dolmuş sürücülerinin en çok şikayet ettiği konuların başında belediye otobüslerinin kavşak dönüşlerindeki sürücü hataları geliyor.

Yolların diğer önemli bir sorunu da yağmur rögarlarının asfalt seviyesinden çok aşağıda olması ve içlerinin tamamen çamur dolmasıdır.

Bu arada kavşak denilince aklıma geldi Ankara’nın her ışıklı kavşağında Suriyeli mi, Türk mü belli değil dilenciler tarafından işgaller olduğu da önemli bir sorun.

Kimisi tekerlekli sandalyede kimisi koltuk değnekleri ile kimisi yaşlı kimisi çocuk bir çok insan ellerine de “AÇIZ” yazıları alarak kavşakları dilenme mekanları haline getirmiş durumdalar.

Kaldırımlarda yatıyor ya da ellerine kağıt mendil gibi bazı ürünler alıp satmaya da çalışanlar var dilencilerin aralarında.

Ankara’nın diğer önemli bir konusu da her semtte yaşanan çöp torbaları ve çöp konteynırlarıdır.

Ey Ankaralılar neden çöplerinizi konteynırların içine atmayıp yanlarına koyasınız söyler misiniz?

Bu nasıl yaşam tarzı anlaşılamaz gerçekten. Evinizde salonun ortasına mı çöplerinizi koyuyorsunuz? Çöp poşetleri her bakkalda hem de çok ucuza satılıyor. Market torbalarına konulan çöpler çoğu apartman görevlileri tarafından toplanarak içlerindeki atık sular da apartman içlerine, bahçelere kaldırımlara dökülerek taşınıyor.

Apartman yöneticilerine yaptırım uygulanmazsa bu sorun çözülemez. Belediyeler bu konuda çok duyarlı olmalıdır.

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