Ankaralılar, 1 ayda 607 ton palamut tüketti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal’de, 1 Eylül’de balık sezonunun açılmasının ardından, tam anlamıyla palamut bereketi yaşanıyor.

Toptancı Hal yetkilileri, Balık Hali’ne Eylül ayında, Karadeniz ve Marmara Denizi’nden 607 tonla en çok palamut getirildiğini, ikinci sırada 202 tonla hamsinin, üçüncü sırada ise 50 tonla istavritin yer aldığını söylediler.

Yetkililer, palamutta son 4-5 yılın en iyi sezonunun yaşandığını belirterek, bu bolluğun, fiyatları da ucuzlattığını ve ağırlığı 1 kilogramı geçen palamutların tanesinin tezgahlarda 10 liraya, orta boy palamutun ise 6-7 liraya kadar düştüğünü bildirdiler.

Balık Hali’ne Eylül ayında en çok getirilen balıklar arasında dördüncü sırada 12 tonla alabalık, beşinci sırada 9 tonla çupra, altıncı sırada 7 tonla levreğin yer aldığını belirten yetkililer, bunları barbun, somon, granyöz ve tekir gibi diğer tür deniz balıklarının izlediğini ifade ettiler.

Hale üretim balıklarının da getirildiğini kaydeden yetkililer, alabalık, çupra ve levreğin de tüketilen balıkları arasında yer aldığını söylediler.

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