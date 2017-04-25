“Her Yeni Bayiye 200 Kilo Çiğköfte, Tabela ve Cam Görselleri Desteği” Kaliteli, lezzetli ve hijyenik üretim anlayışı ile sektörünün lider markaları arasında yer almayı başaran Ziyafet Çiğköfte, Türkiye genelinde 60 ilde ve toplamda 545 bayisi ile müşterilerine ziyafet sunmaya ve büyümeye emin adımlarla devam ediyor.

Gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yapan ve güçlü bir lojistik ağına sahip olan Ziyafet Çiğköfte, girişimcilerin yatırım bütçelerine uygun, güçlü ve karlılığı yüksek franchising sistemi ile Ankaralı yatırımcısına, sürdürülebilir ve kazançlı fırsatlar sunuyor.

Türkiye’nin 60 iline yayılan taptaze ürünleri ile çiğköfte sektörünün en iddialı oyuncularından olan Ziyafet Çiğköfte, üretimde hijyen anlayışı ile Türk insanının damak zevkine hitap eden lezzetli ürünleri, ulaşılabilirlik avantajı ile entegre satış ve bayi yönetimi ile hızlı bir büyüme göstermeye devam ediyor. İnsanlara akıldan çıkmayan lezzetler sunma hedefiyle her geçen gün büyüme hızını sürdüren marka, tüketicisine yurt içinde 545 bayi ile ulaşıyor.

Her Yeni Bayiye 200 Kilo Çiğköfte, Tabela ve Cam Görselleri Desteği !

Ankaralı yatırımcılarının bütçelerine göre esnek, pratik ve ekonomik alternatifler sunan, çiğköfte sektörünün en yaygın zincirlerinden biri olan Ziyafet Çiğköfte, 8.000 TL’den başlayan franchising sistemi için getirdiği ödüllendirme uygulaması ile her yeni bayisine başlangıçta 200 kilo çiğköfte, tabela ve cam görselleri desteği veriyor.

Ankara’ya özel olarak uygulanan franchising kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Ziyafet Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı, “Franchising sistemimiz ile Türkiye genelinde hızlı bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Sadece Türkiye içinden değil, yurt dışından da çok fazla sayıda franchise ve master franchise talepleri alıyoruz. Bu bağlamda başta Avrupa ve komşu ülkeler olmak üzere dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerindeki yatırımcılar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra Ziyafet Çiğköfte olarak güzide şehrimiz Ankara için de önemli bir franchising kampanyası başlatmış bulunuyoruz ve ilgi de bir hayli yüksek. Bu anlamda seçici davrandığımızı da söylemek istiyorum. Bilinmesini isterim ki biz Ziyafet Çiğköfte olarak, sadece satışa odaklanan ve satış sonrasını göz ardı eden bir marka değiliz. Yurt genelindeki tüm bayilerimize ayda 2 kez düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirip sahada profesyonel kişiler ile satış ve strateji gibi konularda da destekte bulunuyoruz.’’ Açıklamalarında bulundu.

2017 İtibari İle Hedef Türkiye’de 615 Şube

Türkiye’nin 60 ilinde 545 şube ile kaliteli ürün ve hizmet sunan Ziyafet Çiğköfte, 2017 yılı itibari ile 545 olan bayi sayısına 70 bayi daha ekleyerek yatırımcısı ile kol kola büyümeyi hedefliyor. Bayilerine büyük önem ve destek veren markanın yatırımcılarından beklentisi ise gıda tecrübesi ile markayı temsil edebilecek bilgi birikimine, girişimci ruhuna, başarma azmine ve insan yönetimi becerisine sahip olması. Ziyafet Çiğköfte’nin kısa vadedeki en önemli hedefi ise Türkiye’nin 81 ilinde var olmak ve tadına doyulmaz güvenilir, taze, hijyenik ürünlerini, kaliteli hizmeti ile tüketicisi ile buluşturmak.

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