Ankaralı mali müşavirler tiyatro sahnesinde

Mali Müşavir Serkan Sağır tarafından iki sene önce ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluşan, içlerinde avukat ve mühendislerinde olduğu İnadına Tiyatro Aşıkları adlı tiyatro grubu, Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Aziz Nesin’in 1958 yılında yazdığı kitaptan uyarlanarak tiyatro sahnesine taşınan Deliler Boşandı isimli tiyatro oyunuyla sanatseverlerle buluştu.

Akıl Hastanesinden kaçan Delilerin şehrin her tarafına yayılmasını konu alan ve kaçan deliler mi yoksa dışardakiler mi deli diye sorgulatan, güldürürken düşündüren politik komedi oyununa ilgi büyüktü.

ŞAHİN’DEN SANAT VE BAŞKENT VURGUSU

Sanat Danışmanlığını tiyatro sanatçısı Yıldırım Şimşek’in yaptığı oyuna gelen Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Oyun öncesi kulise giderek yönetmen Serkan Sağır, Sanat Danışmanı Yıldırım Şimşek ve Oyunculara başarılar dileyen Şahin, Kültür ve Sanat itibar görmediği yerden göç eder. Bizler Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da tüm gücümüzle kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekleyip teşvik edeceğiz.”dedi.

Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) Adına Oyun sonrasın sahnede oyunun yönetmeni Serkan Sağır’a plaketini ASMMMO Başkanı Ali Şahin verdi.

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