ASMMMO Ankara Sanat Tiyatrosu Sahnesinde

ASMMMO Tiyatro Topluluğu tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu Sahnesinde Memurin Faslı adlı oyun sahnelendi.

Coşkun Irmak’ın yazdığı , Serkan Sağır’ın yönettiği oyun için dört aydan fazla bir süredir çalışan Ankaralı mali müşavir ve muhasebeciler totaliter baskıcı bir sistemde memur olmanın zorluklarını izleyenlere aktardı.

GERÇEK SANATÇILAR HALKIN YANINDADIR

ASMMMO Başkanı Ali Şahin ve Oda Yöneticileri ile meslek mensuplarının katılım sergilediği oyundan sonra söz alan Başkan Şahin, ” Sanatın kalbi tiyatrodur. Meslektaşlarımız bugün sanatın , tiyatronun ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdiler. Gerçek sanatçılar güçlülerin değil halkın yanında saf tutanlardır”dedi.