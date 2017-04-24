Ankaralı Küçük Seğmenler Atasının İzinde

Ankara Kulübü Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı. Kutlamalar sabah saatlerinde Devlet büyüklerinin de katılımıyla Birinci Mecliste başladı. Gün boyu yapılan etkinlikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhuna uygun bir konserle son buldu.

Seğmen ve Bacı erenler bayram coşkusunu sabah saatlerinde Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Genelkurmay başkanı ile kuvvet komutanlarının katıldığı birinci Meclisteki törene katıldılar. Çocuk Seğmenler siyasilerden büyük ilgi gördü.

Ardından Ankara Kalesinde bulunan Rahmi Koç Müzesinde çocuklara özel seğmen gösterisi yapıldı. Misafirler tarafından büyük ilgi gören seğmenler 23 Nisan 1920 de Atasını ve Kurtuluş Savaşımızı başlatan kadim milletimizin o gün yaşadığı heyecan ve özveriyi yaptıkları gösteriyle bugüne taşımaya çalıştılar.

TBMM’nin açılışının 97.yılında kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara Kulübü tarafından yapılan etkinlikler Ankara Konağı’nda da devam etti. Burada gerçekleştirilen konserle 23 Nisan coşkusu bir kez daha yaşandı. Ankara Kulübü Türk Halk Müziği Topluluğu şef Ali Abacı yönetiminde bir konser verirken Ankara Kulübü çocuk Seğmen ve Bacı erenleri de sahne aldı.

Atatürk İle Kader Birliği Yaptık

Gecede konuşan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan Ankaralıların Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile kader birliği yaptığını vurgulayarak şöyle konuştu:” İstiklalimizin ve istikbalimizin geleceği çocuklarımızdır. Şanlı bayrağımızı gelecekte birçok alanda dalgalandıracak olan yine çocuklarımız olacaktır. Bundan ötürü çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek zorundayız. İlmin ve bilimin ışığında; fen, matematik, tarih, coğrafya aklınıza gelen her türlü bilimde çocuklarımızı yetiştirmeli ve onlara yatırım yapmalıyız. Bir kez daha önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri huzurlarınızda saygıyla anıyorum ”dedi.

Konser sonrasında ise coşku doruk noktasına ulaştı. Ellerinde Türk Bayrağı olan Ankaralılar Türk Bayraklarını sallayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

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