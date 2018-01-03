Ankaralı Halk Ozanları

Ozanlık geleneği, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan köklü ve güçlü bir kültür değerimizdir. Bahşı,âşık, ozan, akın ve halk şairi olarak adlandırılan bu geleneğin temsilcileri geçmişten günümüze ve geleceğe kültür taşıyıcıları olarak nitelendirilmektedir.

Zengin,renkli ve özgün kalk kültürümüzün düşünce ve duygu zenginliği ile temel felsefesini sözleri ve sazları ile hep yaşatan ozanlarımız, sorunları,çözüm yollarını , yeni umut ve yeni heyecanları topluma aktararak onların temsilcisi olurlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı HAGEM arşivinde kayıtlı olan halk ozanları-âşıklar’ın yer aldığı ‘Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi’nde(1992) ,Ankaralı ozanlardan seçkiler yaparak, 2018 yılına girerken tüm ozanlarımızı sevgiyle selamlamak ve yeni yıllarını kutlamak istiyorum:

Müslüm Dalkılıç : Çubuk İlçesi Susuz Köyünde 1931 yılında doğdu. Saz çalan, Barışmadıkça şiir kitabı olan, halk hikâyelerini bilen Dalkılıç, Şah ve ozan Dalkılıç mahlaslarını kullandı.

“…Baaşta akıl mantık galip gelmeli/Zenci siyah beyaz kardeş olmalı/Müslüm der insanlar kendin bilmeli/Gerçek budur hastalığın ilacı.”

Süleyman Demir: Kalecik İlçesi Afşar Köyünde 1936 ‘da doğdu.

“…Gazeteler neler yazar/Okusaydın azar azar/ Der Süleyman bütün pazar/ Kağıt kalem kitap oku.”

İsmail Doğanay : Kızılcahamam Çatalan’da 1954 ‘de doğdu. Halk hikâyelei bilen âşığın eserleri iki plak halinde çıkarıldı.

Bekir Gazeloğlu: Delice Cingeyli’de 1919’da doğdu. Sefil ve Bektaş mahlaslarını kullandı.Eserleri yarışöalarda ödüller aldı:

“…Âşık Bektaş bu sırlara ermeli/Ehl-i irfan cemiyetine girmeli/Münkiri lânete deva kılmalı/İnsanlar içinde ahlâk güzeldir.”

Taki Koçak: Kalecik Elmapınarı’da 1956’da doğdu. Taki mahlasını kullandı.Şiirleri dergilerde yer aldı.

“…Güzel yurdumuzu bir baştan kurduk/Toprağa gaziler şehitler verdik/Garip Taki’m şükür barışa erdik/Tasarrufla barış kurulur yazrum.”

Musa Yurdakul: Sulakyur Faraşlı Köyünde 1930’da doğdu. Garip mahlası kullandı.

“…Garip Musa yaş ellidört oluyor/Derlerki divane boşa yeliyor/Altının kıymetin sarraf biliyor/Gençlik çağı bahar ayı ne güzel.”

Âşık Şefkâtî: ” Başı sarıklı ,ayağı çarıklı, âşık Şefkâtî,” I951’de Beypazarı Uruş’ta doğdu. Dertlerini ve yaşamında çektiklerini dizelere aktarmıştır.” Feryat feryat üstüne/Arşı-âlâledi/ Dilim dert yandı durdu/Kulaklarım dinledi…”

“…Gücün yettiğince yardımlaşan ol,

Hasta ziyaret et, darda koşan ol,

Hatır gönül soran, selamlaşan ol,

Zarara, ziyana, gülme haa oğlum.”

Karaşarlı Halil ve Nurettin: Karaşarım -Karaşarlım- Naciyem türküsünü dinleyen onun ne denli güçlü bir ozan olduğunu görebilir. (Dereboyu gidelim,koyun kuzu güdeli Naciyem…)

Ankaralı halk ozanları ve halk Şairleri’nin selam ve iyi dilekleriyle birlikte, tüm halk ozanlarımıza mutlu, sağlıklı ve başarılı bir ömür dilerim.Ozanların sesi halkımızın yüreğidir.