Ankaralı ev hanımları Nazım’da stant açtı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Pembe Fikirler Atölyesi tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kermesi ziyaret etti.

Başkentli 75 ev hanımının el emeği göz nuru ürünlerinin satıldığı kermeste, hediyelik eşyadan gıdaya kadar bin bir çeşit ürün alıcılarını bekliyor.

Başkentli ev hanımları Yenimahalle’de buluştu

Ev ekonomisine katkıdan bulunmak isteyen Başkentli kadınlar, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir yıldır evlerinde hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri Yenimahalle’de görücüye çıkarttı. Takıdan giyime, hediyelik eşyadan ahşap işlerine, pasta börekten aksesuarlara kadar çeşit çeşit el emeği ürün 24 Aralık Pazar akşamına kadar Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Aile bütçesine el emeği katkı

Stantları tek tek gezerek kadınlarla sohbet eden ve bereketli satışlar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Kadınlarımız 3 gün boyunca ortaya çıkardıkları bu birbirinden güzel ürünlerin satışlarından elde ettikleri gelirlerle aile bütçelerine katkıda bulunacaklar. Üretimleriyle kermese katılan tüm kadınlarımızı kutluyorum” dedi.