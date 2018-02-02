Spor Toto 1.Lig’de 20. Hafta maçında Elazığspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, takımı hazlıklarına Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra top sürme ve 5’e 2 top kapma çalışması yapan takım, son bölümde taktik idmanı yaptı.

Bekar Evi Çocukları tribününden ANKARAGÜCÜ takımıNa ziyaret

Dün antrenman sonrası takımı ziyaret eden Bekar Evi Çocukları grubu, takıma baklava çiçek takdim etti.

Ankragücü’nün sahaya çıkmasının desteklemeleri için yeterli olduğunu belirten Bekar Evi Çocukları tribününün önde gelen isimlerinden Cem Üner, “Bizler için sahaya çıkıp formayı terletmeniz, mücadele etmeniz yeterlidir. Bizim sonuçlara göre fikrimiz değişmez, her zaman arkanızdayız.

Hiç kimsenin takımımıza karşı negatif bir düşüncesi yok. Bireysel olumsuzlukları maalesef oluyor. Bizler takımımızın yani sizin destekçiniziz” ifadelerini kullandı. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Teknik Direktör İsmail Kartal, biz burada Ankaragücü’nü layık olduğu yere çıkarmak için varız. Bizler beklentileri hepinizin desteği ile başaracağız. Bizleri her zaman her koşulda destekleyin. Hakemin başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar sahada desteğinize ihtiyacımız var” dedi.

Çiçek ve tatlı ikramının ardından taraftarlar futbolcular ile birlikte toplu ve bireysel olmak üzere bol bol fotoğraf çekildi.