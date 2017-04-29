Ankaragücü'nün 2. lig'e veda maçı

Geçen hafta Kayseri’de şampiyonluğunu ilan ederek PTT 1. Lig’e terfi eden Ankaragücü, bugün son maçında Hatayspor’la karşılaşarak 2.Lig defterini kapatacak.

Başkent ekibi ligin son hafta karşılaşmasına, taraftarlarının yoğun ilgisiyle tüm tribünler dolu olarak çıkacak. Şampiyonluk kupasının kaldırılacağı maçta tribünlerin tamamına yakını, misafir takıma ayrılan yüzde 5’lik kontenjanın dışında sarı-lacivertli takımın taraftarlarına açılacak.

Ankaragücü yönetiminin maçın başlama saatini 15.30’dan 17.30’a alınması için yaptığı başvuru, Hatayspor’la birlikte play-off mücadelesi veren diğer takımların maçlarını da ilgilendirdiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Öte yandan, bugün Etimesgut Belediye-Gümüşhanespor maçının oynanacak olması ve Ankaragücü’nün Gümüşhane’de oynadığı maçta çıkan olaylara Ankaragücü taraftarlarının tepki göstermek amacıyla Etimesgut’a gidebileceği düşünülerek de maç saatinin değiştirilmediği öğrenildi.

Hatayspor maçı sonrası, Kızılay Meydanı’nda düzenleneceği bildirilen kutlamaların Ankara Valiliği’nin izin vermemesi nedeniyle Tandoğan Meydanı’na alındığı açıklandı. Yönetim, teknik kadro ve oyuncuların katılacağı şölen saat 20.00’de başlayacak, müzikli havai fişek gösterileri sergilenecek.

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