Ankaragücü’ne yeni kaleci

Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Ankaragücü, devre arasında başladığı transfer çalışmalarında sol kanat oyuncusu Emre Kara ile sağ kanat oyuncusu Kenan Özer’i kadrosuna katarken, kaleci Emrah’ın takımdan ayrılmasının ardından yeni file bekçisini de buldu.

Başkent ekibi, Sivasspor’un 29 yaşındaki kalecisi Korcan Çelikay ile anlaşma sağladı.

Ankaragücü’nün yeni kalecisi Korcan Çelikay, sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Tecrübeli kaleci Korcan, bu sezon Sivasspor forması ile TFF 1. Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplamda 4 karşılaşmaya çıktı.

31 Aralık 1987 doğumlu file bekçisi Korcan Çelikay, kariyeri boyunca Süper Lig’de 66, TFF 1. Lig’de 15, TFF 2. Lig’de 11 ve Türkiye Kupası’nda 12 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli isim sırasıyla Beşiktaş, Tepecikspor, Diyarbakırspor ve Sivasspor formalarını giydi.

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