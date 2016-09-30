Ankaragücü’ne tribün cezası

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Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), geçen pazar günü oynanan İnegölspor maçında tribünde yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü’ne sezonun ilk cezasını kesti.

Başkent ekibine 12.500 TL ceza uygulanırken aynı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla İnegölspor’a 5.000 TL para cezası verilmesi dikkat çekti. PFDK’dan yapılan açıklama şöyle:

“MKE Ankaragücü Kulübünün, 25.09.2016 tarihinde oynanan İnegölspor – MKE Ankaragücü Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü masörü Kemal Şenaydın’ın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000.- TL para cezasıI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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