ANKARAGÜCÜ’NDE ULUSAL LİSANS MUTLULUĞU

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmede bulunarak, Spor Toto SüperLig, TFF 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları hukuki, sportif, alt yapı, personel ve mali kriterlere göre inceleyerek bu kulüplerden 11’ine UEFA, 49’una ulusal lisans verdi.

Ankaragücü Kulübü de uzun uğraşlar sonucu ulusal lisans almaya hak kazandı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, konu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Eğer bu lisansı alamasaydık bugün 3 puanı silinen takımlar arasında biz de olacaktık” dedi.

İnanılmaz yorucu bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Yiğiner, ” Hacizleri kaldır, borçları öde, eski futbolcularla anlaş, konuş. Çok yorulduk, çok uğraştık ama emeklerimizin karşılığını aldık. Allah’tan vergi ve SSK’yı da yapılandırmıştık. Federasyon hukuki, sportif, altyapı, personel ve mali kriterlerimizi tek tek inceledi ve ulusal lisans almaya hak kazandık. Bu kriterleri yerine getiremeseydik şu anda üç puan silme cezası alan takımlar arasındaydık. Günlerdir uğraşıyoruz ve bunu engelledik Allah’a şükür. Yapamasaydık 6 puana düşecektik. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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Geçen sezon yaşananları ve bu yüzden takımın 3 puanının silindiğini hatırlatan Başkan Yiğiner, “Ondan sonra da takım dikiş tutmadı. Moraller bozuldu ve bir daha da toparlanamadık. Bu sene de aynı şeyleri yaşamamak için yönetim kurulu olarak büyük gayret sarfettik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar da benimle birlikte gece gündüz mesai harcadılar. Gerçekten de çok emek sarf ettik. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza inancımız tam. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaştığımız zaman tüm yorgunluğumuz geçecek” şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı Ulusal Lisans Sistemi ile; kulüplerin gerekli eğitimi almış profesyonel kadrolarla çalışmaları, kulüplerin tüm genç takımlarını akademi ligleri seviyesine ulaştırmaları ve liglerde elit oyuncuların yetişmesi ve kulüplerin UEFA standartlarında tesislere ve statlara sahip olmaları sağlanması hedefleniyor.

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