Ankaragücü’nde Tokatspor maçı hazırlıkları başladı

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grub’un altıncı haftasında deplasmanda, Tokatspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım hâlinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas ve şut çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise iki takım hâlinde orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Hurşit Taşçı katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun, Ferhat Çulcuoğlu ve Onur Bayramoğlu takımdan ayrı özel çalıştı.

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Ankaragücü, Tokatspor karşılaşmasının hazırlıklarına Beştepe Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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