Ankaragücü'nde hedef Sarıyer

Niğdespor galibiyeti ve lider Gümüşhanespor’un Hatayspor’a kendi sahasında 1-0 yenilmesiyle büyük bir avantaj yakalayan Ankaragücü hafta sonu oynayacağı ve büyük önem kazanan Sarıyer maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yapılan antrenmanı Başkan Mehmet Yiğiner’de izledi.

Beştepe Tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki atrenmana Niğde Belediyespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından gruplar hâlinde 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda iki grup halinde çift kale maç gerçekleştirildi.

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