Ankaragücü yine PFDK’lık

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Geçtiğimiz pazar günü İnegöl’de oynanan İnegölspor – Ankaragücü maçında yaşanan olaylar nedeniyle her 2 takıma da ceza geliyor. 2 takımda PFDK’ya sevk edildi.

PFDK’nın sevk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

” İnegölspor Kulübü’nün 25.09.2016 tarihinde oynanan İnegölspor-Ankaragücü Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddeleri uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü’nün 25.09.2016 tarihinde oynanan İnegölspor-Ankaragücü Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine, MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü masörü Kemal Şenaydın’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 26.09.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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