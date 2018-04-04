Geçen pazar günü deplasmanda Denizlispor’a 3-1 mağlup olan Ankaragücü Kulübü, saha olayları ve çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıca aynı maçta başkan Mehmet Yiğiner, idareciler Levent Yılmaz ve Murat Ağçabay ‘saldırı’; idareci Tuna Yılmaz ‘sportmenliğe aykırı hareketi’, idareci Emrah Yıldız

‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ve ‘tedbire uymaması’; kulüp antrenörü Osman Zeki Korkmaz ‘hakaret’, ‘sportmenliğe aykırı hareketleri ‘ ve ‘tedbire uymaması’; kulüp görevlileri Kemal Çorum ve Burhan Cabir Uzun ‘saldırı’, kulüp atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir ‘hakaret’ ve futbolcu Alihan Kubalas ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.