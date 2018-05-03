Ankaragücü’nün şampiyonluk kutlamalarında Ankaragücü’ne gönül vermiş sanatçılardan Koray Avcı sahne alacak.

Ankaragücü Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koray Avcı’nın ücret almadan kutlamalarda yer alacağını duyurdu. Açıklamada Avcı’nın kulüpten herhangi bir para talep etmediği belirtildi.

İşte o açıklama:

07-05-2018 Pazartesi akşamı düzenleyeceğimiz şampiyonluk kutlamalarımızda sahne alacak olan Koray Avcı, ulaşım ve konaklama dışında hiç bir ücret talep etmeden birbirinden güzel şarklılarıyla şampiyonluk coşkumuza ortak olacaktır.

Ankaragüçlü Koray Avcı’nın kulübümüzden yüksek miktarda para talep ettiği ile ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar tamamen asılsızdır.