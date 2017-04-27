Ankaragücü PFDK'da

Zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaşan Ankaragücü’nün sevinci kursağında kaldı. Kayseri’de oynanan Erciyesspor karşılaşmasındaki ‘saha olayları’ ve ‘çirkin ve kötü’ tezahürat nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği’nce 25 Nisan’da PFDK’ya gönderilen sevk raporu şöyle: MKE Ankaragücü Kulübü’nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Kayseri Erciyesspor-MKE Ankaragücü Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki”saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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