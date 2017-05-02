Ankaragücü kitleleri peşinden koşturacaktır

Önceki hafta Kayseri’de Erciyes maçı sonrası büyük bir coşku ile şampiyonluğunu kutllayan Ankaragücü yönetimi, Hatayspor galibiyetiyle de sevinç ve mutluluğunu taraftarları ile doyasıya paylaştı.

Tarihi bir gün yaşayan 19 Mayıs Stadı’ndan sonra Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen şölende yöneticiler, teknik heyet ve kulüp çalışanları taraftarlarla birlikte meşaleler yakarak şarkılar, marşlar söyledi. Binlerce Ankaragücü sevdalısının tezahüratlarıyla inlettiği alanda, çeşitli kutlama gösterileri geç saatlere kadar sürdü.

Başkan Mehmet Yiğiner, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, kazanılan şampiyonluğun taraftarların büyük destek ve ilgisiyle başarıldığını ifade ederek, “Camiaya şampiyonluk yaşattığımız için çok mutluyuz. Vefakar taraftarlarımız bizi hiç bir zaman yalnız bırakmadı.

Ankaragücü Cumhuriyet’ten önce kurulan bir kulüp. Bundan sonraki tek hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Sezon boyunca maddi açıdan çok sıkıntılarımız oldu. Hatta içecek suyumuz bile olmadı, maçlarda çocuklar rakip takımdan su aldılar. Üstelik tesislerde yiyecek sıkıntısı çektik, menemen yaptık, taraftarlarımızın yaprak sarma dahi getirdiği oldu.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, az bir destek görsek Türk futboluna değerler kazandıracağımızı söyleyebilirim. Şunu belirtmek isterim ki, Ankaragücü bundan sonra kitleleri peşinden koşturan bir takım olacaktır” dedi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir de, geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını bu sezon ise şampiyon olarak son maça çıkmanın büyük bir keyif ve mutluluk verdiğini dile getirdi. Taşdemir, “Çok stresli anlar yaşadık.

Çünkü, maddi ve manevi alanda büyük zorluklarla karşılaştık. Camiamızın arkamızda olduğunu bildiğimizden, bütün sıkıntıları birlikte yaşadık ve başarıyla her şeyi düzelttik. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Yaşadıkları güçlükleri sorun yapmadan mücadelelerini sürdürdüler. Analarının ak sütü gibi helalinden bir şampiyonluk kazandılar.” şeklinde konuştu.

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