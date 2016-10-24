Ankaragücü keyifli

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Ankaragücü’nde, deplasmanda alınan 3-2’lik Sarıyer galibiyetiyle moraller yükseldi. Başkent ekibi bu sonuçla zirve mücadelesinde taraftarlarının umudu olmayı sürdürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Öncelikle çok keyif verici bir maç oldu. Seyir zevki yüksekti. Mücadele ve tempo yüksekti. Maçı iyi oynayarak kazandık. Öne geçtikten sonra bile takım geriye yaslanmadı, aynı tempoda maçı götürmeye çalıştı. Galibiyeti hak ettik. Şunu belirteyim maçı çok farklı da kazanabilirdik, gol pozisyonu çok olan bir karşılaşmaydı. Gol pozisyonlarını çok kolay harcadık, maçın genelinde bariz yaptığımız hatalar vardı ki onların cezasını da çektik. Tüm oyuncu grubumu tebrik ediyorum sonuna kadar mücadele ettiler. Kazanacağımıza inandık.

İnanıp kazanmamız sevindirici bundan sonra da yüksek tempoda oynayarak maçlarımızı kazanmak istiyoruz” dedi.

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