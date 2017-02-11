ankaragücü kader maçına hazır

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk için mücadele eden ve zirvede şu anda yalnız durumda bulunan Ankaragücü ile Gümüşhanespor yarın kozlarını paylaşacak.

Kazanan ekibin şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacağı ve ligin kaderini belirleyebilecek nitelikteki kritik maç, Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda saat 13.00’de oynanacak.

İzmir Bölgesi hakemlerinden Hakan Ceylan yöneteceği karşılaşmada, Emir Eray Eyisoy ve Hüseyin Aylak yardımcı hakem olarak görev alacak.

Bugüne kadar iki takım arasında yapılan karşılaşmalarda Gümüşhanespor’un bariz üstünlüğü göze çarpıyor. 5 kez karşı karşıya geldikleri maçlarda

Karadeniz ekibi 3 galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü bir maç ve 2 puan fazlasıyla 45 puanla rakibinin üzerinde lider durumda bulunuyor.

Bu düğüm maçı ile ilgili olarak konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmet Taşdemir, “Güçlü ve iddialı bir rakiple oynayacağız. Ancak bizim artılarımız daha fazla. Zorlu bir maç olacağı kesin.

Saha koşulları ve hakem sorunu olmazsa iyi bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Biz kendimize güveniyoruz. İnşallah bir talihsizlik yaşamayız” ifadelerini kullandı.

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