Ankaragücü hız kesmiyor

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, Spor Toto 2. Lig on dördüncü haftasında Tuzlaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Beştepe Tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ankragücü, daha sonra topa sahip olma, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise iki grup hâlinde yüksek tempolu çift kale maç yapıldı. Sakatlıklarından ötürü bugünkü antrenmana katılmayan Cenk Kaplan ve Erhan Şentürk’ün MR sonuçları belli oldu. Her iki oyuncunun da adalelerinde yırtık tespit edilirken, Ankaragücü sağlık ekibi tarafından yapılan açıklamada Cenk Kaplan ve Erhan Şentürk’ün yaklaşık olarak dört hafta takımdan ayrı kalacakları belirtildi. Tedavisine devam edilen Hurşit Taşçı ise takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Hafif sakatlığı bulunan Orhan Gülle ve Serkan Balcı’nın ise takımla birlikte çalışmalara başlaması moralleri yükseltti.

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