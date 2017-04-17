Ankaragücü gün sayıyor

Başkent temsilcisi Ankaragücü, 5 Mayıs 2013’te sahasında Denizlispor’a 3-0 yenilerek veda ettiği PTT 1. Lig’e yeniden dönmek için artık gün sayıyor. Şampiyonluğa uzanan geçen bu uzun süre içerisinde büyük şanssızlıklar yaşayan Ankaragücü’nün özlemi nihayet sona ermek üzere.

Deplasmanda Kastamonuspor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyete rağmen, amansız takipçisi Gümüşhanespor’un da Sarıyer’e yenilmesi sonucu aradaki 4 puanlık avantajın korunmasıyla, sezon bitimine 2 hafta kala, sarı-lacivertlilerin önünde şampiyonluk için sadece 90 dakikalık bir mücadele kaldı.

Önümüzdeki hafta rakip sahada küme düşmesi kesinleşen zayıf rakibi Kayseri Erciyesspor’la oynanacak maçtan alınacak 3 puan, Ankaragücü’nü ve vefakar taraftarlarını, yıllardır yanıp tutuştuğu şampiyonluğa kavuşturacak.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, çok önemli bir avantajı ellerinde bulundurduklarını belirterek, “Ligin sonları her zaman zor olur. Bizim ve Gümüşhanespor için zor günler geride kaldı.

Son iki haftaya girilirken 4 puan farka ulaşmak çok önemli bir avantaj. Şampiyonluk konvoyunu Kastamonu’da başlatmak istiyorduk ama olmadı. Bu konvoyu inşallah Kayseri’de başlatacağız. Taşdemir, “Maçın ilk yarısında kötü, ikinci yarısında iyi ve baskılı bir oyun sergiledik.

İlk 25 dakika haricinde takımdan çok memnunum. İkinci yarıda tek kale top oynadık. Gümüşhane maçından gelen güzel haberler bizim maça şans olarak yansımadı ve iyi oyunun karşılığında golü bulamadık.

Kastamonuspor bu ligin en iyi ekiplerinden birisi. Buna rağmen ikinci yarıda onlara fırsat vermedik ama biz de istediğimiz sonuca ulaşamadık.” şeklinde konuştu.

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