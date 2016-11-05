Ankaragücü, Etimesgut sınavında

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk kovalayan Ankaragücü bugün deplasmanda Etimesgut Belediyespor’la zorlu bir puan savaşına girişecek.

Ligin zirvesinde 21 puan ve averajla, Gümüşhanespor’un ardından 2. sırada yer alan sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2 dost ve kardeş kulübün, centilmenlik ve futbol oyun kuralları içerisinde güzel bir müsabaka oynayacağına inanıyorum” dedi.

Yiğiner, “Lig uzun bir maraton ve önümüzde zorlu maçlar var. Etimesgut Belediyespor maçıda bu bunlardan biri. Biz her maça mutlak 3 puan parolası ile çıkıyoruz. Her ne kadar dost ve kardeş kulüp olsak da, bu maçtan da 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ancak maçın Türk futboluna yakışır bir ortam ve kalitede geçmesini diliyorum. Ayrıca Etimesgut Belediye’sinin taraftarlarımıza tribünlerin yarısını tahsis etmesini büyük bir takdirle karşılıyorum” şeklinde konuştu.

Etimesgut Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Ankaragücü’nün grupta liderliği kovalayan güçlü bir takım olduğuna dikkat çekerek, “Etimesgut Belediyespor olarak biz de bu grupta şampiyonluğu hedefleyen bir kulübüz. Atatürk Stadı’nda oynanacak maçta hem Etimesgut Belediyesporlu taraftarlarımız hem de Ankaragüçlü taraftarlarımız güzel bir maçı birlikte izleyebilecekler. Ankaragücü camiasını ilçemizde ağırlamaktan mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Emre Malok, Mücahit Değirmenci ve Mustafa Cüneyd Çalışkan hakem üçlüsü yönetecek.

Bugün diğer Başkent ekibi Hacettepe ise, Cebeci İnönü Stadı’nda Ofspor’u ağırlıyor. Maç 13.30’da start alacak.

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