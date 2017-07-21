Ankaragücü kadrosuna şimdilik kattığı 12 oyuncuya bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. İsmail Kartal yönetiminde çok hızlı bir transfer dönemi geçiren sarı-lacivertli ekip ön sözleşme imzaladığı oyuncularla futbol kamuoyunda ses getiriyor.

Başkent ekibinin son gözdesi ise Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’den. Ankaragücü uzun süredir Cheikhou Dieng ile ilgileniyor. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

24 yaşındaki Senegalli oyuncu sol kanatta görev yapıyor. Çabukluğu ile dikkati çeken Dieng transfer edilmesi halinde TFF 1.Ligin en önemli transferlerinden birisi olacağı belirtiliyor. Geçen sezon başında Başakşehir’in kadrosunda yer alan oyuncu, İlk yarıda Başakşehir forması giydikten sonra kiralık olarak St. Pölten’e gönderildi. Bu sezon başında yeniden kampa dahil oldu.