Ankaragücü derbiye hırslı hazırlanıyor

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.Daha sonra 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaparken, ilk olarak yediye üç; ardından da dört dört gruplar hâlinde çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda beşe beş,dörde dört ve üçe üç yüksek tempolu çift kale maç gerçekleştirdi.

Ankaragücü’nde kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Hurşit Taşçı ve Mehmet Taşçı antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Enes Kubat ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Oyuncuların hırslı oyunu göz doldurdu.

Gözünü liderliğe çeviren sarı-lacivertlilerde, oyuncuların hırslı ve istekli olduğu görüldü. Etimesgut Belediyespor maçını alarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Ankaragücü, Lig’de oynadığı son dört karşılaşmayı kazanarak önemli bir avantaj elde ederken, averaj farkıyla Lig’de ikinci sırada bulunuyor.

5 maçlık ceza sona eriyor.

Önümüzdeki hafta evinde karşılaşacağı 1461 Trabzon maçı ile bu sezon ilk kez seyircisi buluşacak olan Başkent ekibinde moraller yüksek.Geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler maçında beş maç seyircisiz oynama cezası alan Ankaragücü, Etimesgut Belediye Spor karşılaşmasından üç puan alarak seyircisinin önüne lider çıkmanın hesabını yapıyor.

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