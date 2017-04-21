Ankaragücü Çiftlik’te buluştu

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk haftasına giren Ankaragücü Atatürk Orman Çiftliği’nde yemekte buluştu.

Hafta sonu oynayacağı Kayseri Erciyesspor maçını kazandığı taktirde bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyecek olan Ankaragücü’ne başkentlilerin desteği sürüyor.

Atatürk Orman Çiftliği’nde yer alan meşhur kokoreççilerden Çiftlik Köfte & Kokreç’in (Güner Çoruk) ev sahipliğinde Ankaragücü, takım halinde yemekte bir araya geldi. Kayseri’de kazandığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek sarı lacivertli futbolcular bir hayli neşeliydi.

Futbolculara özel yapım “o sene bu sene” adlı takvim hediye edildi. Zaman zaman kendi aralarında şakalaşmalara rastlanılan sarı lacivertli futbolcularda, Kayseri Erciyesspor maçının heyecanı tavan yapmış durumda.

Sezon başında yakmış olduğumuz kurtuluş meşalemizi alevlendirmek için son 90 dakikamız diyen sezonun başarılı isimlerinden Alihan Kubalas, “Camiamız, taraftarımız ve bizler sonuna kadar şampiyonluğu hak ettik, son noktayı Pazar günü koyup kupayı Gençlik Parkı’na getireceğiz” diye konuştu.

Ankaragücü’nün 2.Lige düştüğü ilk sezon başkent ekibi ile anlaşan Muhammed Gönülaçar da bir hayli mutlu. Kayseri’de kupayı alıp konvoylarla başkente döneceklerini belirten Gönülaçar, “Taraftarlarımız şampiyonluk kutlamasının nasıl yapıldığını tüm Türkiye’ye gösterecek, Tüm Türkiye bizi izlesin” ifadelerini kullandı.

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