Ankaragücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1.Lig’in ilk yarısını lider kapatmayı garantileyen MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısındaki son maç olan Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda geçen gün oynanan Grandmedical Manisaspor maçında ilk 11 başlayan oyuncular rejenarasyon çalışması ile antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk bölümde 5’e top kapma çalışması yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yapıldı.

MKE Ankaragücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.