Ankaragücü, Boluspor maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda futbolcular neşeli olmaları moralleri yükseltti

Kahvaltıda teknik heyet ve futbolculara yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Metin Akyüz, Başkan Mehmet Yiğiner’in selamını ileterek başladığı konuşmasında “Boluspor maçı için takıma şans diliyorum, üst üste alınan galibiyetler sonrası iyi bir hava yakaladığını düşünüyorum. Sizlere güveniyoruz, Allah’ın izni ile Boluspor maçından da en iyi sonucu alacağınıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik heyet ve futbolculara güvendiklerini belirten Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, ”Biz sizlere güveniyoruz. Yönetim olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Belirli sorunlarımız var. Bu sorunları çözmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. El birliği ile Ankaragücü’nü hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz. Boluspor maçında sizlere başarılar diliyorum” dedi.