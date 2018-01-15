Ankara'daki kentsel dönüşüm bir çılgınlık

Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer ile kitabı ‘DÜNDEN BUGÜNE KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMA’ ve Ankara’nın şehircilik planı hakkında söyleşi yaptık. Tuncer, Ankara’daki kentsel dönüşüm çıldırmış olarak nitelendirirken kitabının yaklaşık 30 yıllık bir birikim sonunda gün yüzüne çıktığını söyledi.

“Bugüne son 30 yılda yaptığımız tarihi çevre ve korunması ile ilgili çabalarımızı anlatmak ve geleceğe taşımak için ‘Dünden Bugüne Kültürel Miras ve Koruma’ kitabını yazdığını söyleyen Şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer ile kitabı ve Ankara hakkında söyleşi yaptık.

Prof. Dr. Mehmet Tuncer; Ankara’daki tarihi mekânların restorasyonu hakkında ve Ankara’da yapılmakta olan kentsel dönüşümler hakkındaki fikirlerini de siz okurlarımız ile şu şekilde paylaştı.

‘Dünden Bugüne Kültürel Miras ve Koruma’

Yazar, Şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer bu kitap benim kendime ait olan yedinci kitabım ortak kitaplarımı da sayarsak 23. kitabım diyebilirim. Bu kitapta çok eski belgelerden başlayarak Ankara’nın 1985 yılında yaptığımız Ulus tarihi kent merkezi kale içini korunmasına ilişkin çalışmalar ve toplantıların raporları var.

Mehmet Tuncer; “ O zamanlar Ankara Büyükşehir Belediyesinde Altınsoy dönemi kültür bakanlığı belediyeler vakıflar genel müdürlüğü ve ODTÜ ortaklaşa toplantılar yapmıştı. O toplantıların tutanakları var. Ankara da yine Cumhuriyet döneminin mimari mirasın korunasına ilişkin makaleler ve yazılarım var. 90 yılda yok olan doğal ve tarihsel kültürel çevre diye bir makalem var kitabın içinde. Kitabın içinde 1995 te yaptığımız Perge ve Patara ile ilgili arkeolojik alanların korunmasına ilişkin çalışmaları raporları ve onlardan sonra ürettiğim makaleler var. Çok kapsamlı ve içeriği doyurucu 430 sayfalık bir kitap oldu. Kitabımı Gazi yayın evi bastı” dedi.

Tuncer; “‘Dünden Bugüne Kültürel Miras ve Koruma’ kitabım 5 bölümden oluşuyor. Birinci Bölüm kültürel miras kavramı ve tarihsel çevre korumasını önemi anlatıyorum. Bu bölümde aslında Avrupa Konseyi dünya mimari miras kampanyasına bir katkıda bulunuyoruz. Biz bu koruma çalışmalarına ilk başladığımız zamanlarda 1975’ler de Avrupa mimari miras yılı kampanyaları vardı. Birinci bölüm o yılları kapsayan yazı ve çalışmalarda oluşuyor. Daha çok kültürel miras kavramı UNESCO ve tarihi çevre ile ilgili yazılar var” dedi ve devam etti.

Eski Ankara tadında

“Kitabın ikinci Bölümün ise Eski Ankara ve Ulus Tarihi Kent Merkezi adında. Bu bölümde ise eski Ankara ve Ulus civarı tarihi kent merkezleri ile ilgili yazılarımız var. Aslında ikinci bölüm oldukça uzun yani Ankara bölümü yaklaşık 190 sayfa bu bölümde Ankara’nın bütün ilk planlama çalışmalarından bahsediyorum. Josef planı Jansen planı ve güncel koruma sorunlarından bahsediyorum. Doğal çevre ve tarihsel çevre Cumhuriyet dönemi ile ilgili korumaya ilişkin bilgilerden bahsediyorum.

Kitabımın üçüncü bölümü Perge Arkeolojik sit Alanı Koruma Planlama Çalışmaları adında yaklaşık 45 sayfalık bir bölüm. Perge çok önemli bir antik kenttir. Antalya’nın yakının da sanat ve heykel şehri biz onun koruma planını yapmıştık. Planda yer alan yaptığımız araştırmalar ve değerlendirmeler bu bölümde yer alıyor” .

Tuncer; “Kitabın dördüncü bölümü Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Gelemiş Doğal ve Arkeolojik Sit Alanları adında bir bölüm. Patara 1997- 98 yıllarında yapmış olduğumuz. Patara özel çevre koruma bölgesi ve Gelemiş ile ilgili koruma çalışmaları yer alıyor. Bu çalışmaların olduğu bölümde yaklaşık 55 sayfadan oluşuyor. Aslında bölümlerin her biri bir kitap değerinde ama ben birleştirip yazmayı tercih ettim.

‘Bilimsel bir kitap oldu’

Kitabımın beşinci bölümü ise GAP Bölgesi Şanlıurfa ve Mardin, Diyarbakır Korumaya Yönelik Planlama Çalışmaları kapsayan yine yoğun bir bilgi verici bir bölüm. Dünden Bugüne Kültürel Miras ve Koruma kitabım beş bölümden oluşan alanına ciddi katkılarda bulunacağına inandığım bilimsel bir kitap oldu” dedi

Kitabın sadece derlenip toplanması ciltlenmesi 6 ay sürdü diyerek sözlerini sürdüren Şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer kitabının yazılma sürecini şu şekilde anlattı; “Kendi arşivimden yararlanarak geliştirdiğim bir kitap dolayısıyla bu kitabın 1985 yılından bu güne gelen bir mazisi ve birikimi vardır. Yaklaşık 30 yıllık bir birikim ve emek ile yazılmış bir kitap. Bu kitabı yazarken çeşitli yerlerde yayınlanmış makalelerden de yararlanarak yazıldı. Kitabı incelediğinizde göreceksiniz çok kapsamlı bir kaynakçası vardır. Bunların çoğu insanların kolay kolay ulaşamayacakları bilgiler ve belgeler neden ya da bende niye var. Ben çünkü bu şehir planlamalarını yapan gurupların ya danışmanıydım ya da proje yöneticisiydim” dedi.

Tarihi yapılar aslına uygun restore edilmeli

Şehir ve Bölge plancısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer Ankara genelinde ve özellikle Ulus civarındaki tarihi yapılardaki restorasyonlar hakkında şu sözleri dile getirdi; “Ulus ve Hacı Bayram Camii çevresini kitaplarımda da yazdım. Ulusta yapılan planlama çalışmaları plan iptalleri ve davalar. Hacı Bayram Camii’nin çevre düzenlemesi ilk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Altınsoy zamanında başlayıp, Murat Karayalçın zamanın da tamamlanan meydan düzenlemesi ve daha sonra Melih Gökçek zamanın da yeniden o düzenlemeyle kitapçılar yıkıldı. Orası yeni bir plan ve projeyle yeniden düzenlendi.”

Tuncer; “Bazı işler maalesef biraz acele ile yapıldı. Plansız ve projesiz yapıldı. Ben yapılan işleri kötümsemek istemiyorum küçümsemek istemiyorum ama daha derli toplu yapılabilirdi. Tam bir restorasyon çalışması yapılmadı. Hamamönü çevresinde bazı yapılarda yapıldı. Ama Hacı Bayram Camii çevresinde hepsi hemen hemen yıkılıp neredeyse 4 katlı apart şeklinde yapılar yapıldı. Bu yapılan eski Ankara evlerine benzeyen yapılar pek bilimsel değil. Yapılan doğru bir çalışma değil eski yapıları onarmak gerekiyordu. Ama yine de dışarıdan bakılınca Hacı Bayram Camii ve çevresi güzel oldu insanlar mutlu gezmeye görmeye geliyorlar” diyerek halkın yapılan restorasyonlar dan memnun kaldığını belitti.

‘Restorasyonlarda tarihe sadık kalınmalı’

Tuncer söyleşiye şu şekilde devam etti; “Ama orada da çok değerli antik sur duvarı yıkıldı ve onun yerine yepyeni bir sur duvarı yapıldı. Hâlbuki o sur duvarının tarihi özelliği 2000 yıldır orada duran duvarda saklıydı. Bu önemli bir şey sonra Hacı Bayramın altına girildi. Höyük kazıldı o höyük ün içinden acaba neler çıktı bilmiyoruz. Höyük yok edildi diyebilirim orada birçok tarihi kalıntı tahrip edildi diyebiliriz. Ama Hacı Bayram’ın şimdiki durumu ziyaret edilebilir.

İnsanlar ibadetlerini yapabilirler rahatlıkla gezip görüp arabalarını park edebiliyorlar hele Bent deresi dolmuş durakları da yapılırsa daha iyi olacak çünkü toplu taşıma ile de rahatlıkla insanlar ulaşabilecek. Ben benzer bir çalışmayı Suluhan çevresinde de o bölge de de ele alınması gerekiyor. Özellikle Yahudi Mahallesi denilen İstiklal Mahallesin de de çok güzel evler var. Onlarında elden geçirilmesi doğru olacaktır bence.”

Ankara genelinde yapılaşma çıldırmış halde

Ankara genelinde yapılan kentsel dönüşümü çılgınlık olarak nitelendiren Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer konu hakkındaki düşüncelerini dile getirerek söyleşimize son verdi;

“Ankara genelinde yapılaşma çıldırmış halde 40- 45 senelik evler yıkılıyor. Sonra ne oluyor iki kat fazla almak için bu binaları yıkıyorlar tos toprak çamur hafriyat kamyonları mahallerde yaşayan insanlara zülüm oluyor. Bunların hepsi neredeyse müteahhitler 4 daire kazansın diye yapılıyor bu kentsel dönüşüm mü bilemiyorum bence rantsal dönüşüm diyebilirim. Müteahhitler tabi ki kendi çıkarlarını düşünüyorlar.”

Tuncer; “Birazda bölgede yaşayan insanları düşünmeleri gerekir. Kentsel dönüşümler de toplumun çıkarlarını düşünmek lazım. Sokaklar aynı alt yapı aynı eskiden 7-8 dairenin olduğu bir apartmanda en fazla 8 tane araba vardı. Şimdi apartmanlarda 10-12 daire var ve araç sayısı arttı ama sokaklar hala dar park sorunu ortaya çıkıyor.

En sakin semtler bile kalabalık olmaya başladı. Kentsel dönüşüm şu şekilde olur mesela bir gecekondu semti alt yapısı yok yol yok çok kötü durumda sağlıksız. Buralarda yapılır ama tutup da Bahçelievler de, Emek’te, Maltepe’de yaparsanız yeni sorunlar ortaya doğar. Bu pek anlamlı da değil yurt dışında böyle bir şey yapılmıyor. Bütün eski binalar güçlendirilip korunmaya alınıyor. Çünkü bu eski binalarında bir mimari yapısı bir dokusu var. Şimdiki yapılan apartmanlar fazlasıyla düz” dedi.