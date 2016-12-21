Ankara’da trafik ve güvenlik

Başkent Ankara son üç yılda çok sayıda masum insanımızın hayatını kaybettiği eylemlere sahne oldu. Acılar halen yüreğimizde. Emin ki, içinde biraz insanlık taşıyan herkes, Gar’ın, Merasim Sokağın, Kızılay otobüs duraklarının önünden yanından geçerken bu acıları derinden hissediyordur.

Son olarak, Rusya Büyükelçisi Karlov suikastını konuşuyoruz. Olay yeri Çankaya Belediyesi’ne ait, Çağdaş Sanatlar Merkezi. 1990’lı yıllara kadar bu alanda su dağıtım tesisleri bulunmaktaydı. Yıktılar, yerine yedi katlı bugüne kadar sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan biraz estetik yoksunu bina diktiler.

Binanın bulunduğu caddenin ismi de 1962 yılında Teksas’da karanlıkta kalan bir suikasta hayatını kaybeden ABD’nin en popüler ve saygın başkanlarından John F. Kennedy’nin adını taşıyor. Kuğulu Park alt geçitleri yapıldıktan sonra Çankaya trafiğin en önemli çıkışıdır.

Ankara trafiğinin en ucube, en karmaşık, en yoğun araç bir o kadar da yaya trafiğin yaşandığı bu bölgede yolun hemen karşısında ABD Büyükelçiliğini görürsünüz. Elçiliğin karşısında yıllarca önce Oran’a taşınmasına rağmen halen eski TRT binası olarak anılan bugün Yargıtay Başsavcılığı, aynı sırada eskiden Devlet Denetme Başkanlığı olan şimdi Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığı tarafından kullanılan iki bina bulunmakta.

Bu binaların bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi de başta Aşağı Ayrancı semti olmak üzere bu bölgenin tek ana girişidir. Burayı atladınız mı A. Ayrancı’ya ancak Cinnah Caddesi’nin ortalarından girmek zorunda kalırsınız.

Şunu da hatırlatalım Nevzat Tandoğan Caddesi eskiden geliş gidişliydi. Alt geçitler yapılınca tek yönlü caddeye çevrildi.

Hem Kennedy hem Nevzat Tandoğan Caddeleri Ankara trafiğinin en önemli güzergâhları. Alternatif yollar olamadığından buralardan sabah ve akşam saatlerinde geçmek sabır işi.

Kennedy Caddesi neyse de kocaman Nevzat Tandoğan Caddesi son zamanlarda yarı yarıya küçüldü, daraldı. Bunun nedeni inşaat filan değil. Nedeni caddeye dubalar çakarak otoparka çevrilmesi.

Kusura bakmasınlar. Buralar devletin en seçkin, en önemli iki hukuk kuruluşu Yargıtay Başsavcılığı ve Kamu Denetme Kurumu ve çalışanlarına ait araçların işgali altında. Dahası buralara park etmeye kalksanız hemen uzaklaştırılıyorsunuz.

Kaldırımlara uzanan bu araç işgalinden buralarda yürümek imkansız.

İki hukuk kuruluşu böyle ihlal yaparsa vatandaşın hukuksuz eylemlerine diyecek söz kalmıyor.

İşte bu ihlal, özellikle akşam mesai çıkışında en üst düzeye çıkıyor. Her iki kuruma ait servis araçlarının yarattığı karmaşa bırakın trafiği; güvenliği bile büyük tehlikeye düşürüyor.

Servis araçları memurları almak için yaptıkları park etme mücadelesinde yol adeta kapanıyor. Korna sesleri, hiçbir şey olamamış gibi davranan servis şoförleri, sabırsız belediye otobüsleri, taksiciler ve tabii ki öfkesini trafikte ortaya çıkaran özel araç sahipleri. Bu sahneye bir de ambulanslar eklenince… Tam bir kaos. İnsanın aklına kötü şeyler geliyor. Bu arada kamuda servis aracı kullanımı kaldırılmamıştı?

Bölge Ankara’nın en üst düzeyde hassa koruma bölgesi. Ve bize göre burası ne yazık ki böyle bir karmaşa ile belli saatlerde en tehlikeli ve en güvensiz bölge haline geliyor. Sonra bir olay olunca da “vay efendim güvenlik zafiyeti, yetersiz önlemler” diye eleştirip duruyoruz.

Ülkemiz son yıllarda eşi benzeri görülmemiş en hain saldırılara uğruyor. Biz millet olarak bunun üstesinden geliriz, geleceğiz ama önce kendi kapımızın önündeki güvenlik açıklarını kapatalım.

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