Sanatçı Aynur Gündoğan organizatörlüğünde Trabzon Vakfı Resim Atölyesi, Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü ve Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği tarafından 85 sanatçının katılımıyla düzenlediği “Kurtuluşunun 100. Yılında TRABZON” resim, heykel ve el sanatları sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezinde Ankaralı sanatseverler ile buluşması son buldu.

Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde Trabzon rüzgârı esti. Trabzon’un kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Trabzon Vakfı tarafından gerçekleştirilen resim, heykel, seramik, fotoğraf, karikatür, el sanatları ve plastik sanatlar sergisinde yaklaşık 85 sanatçının eserleri Ankaralı sanatseverlere sunuldu. Trabzon Vakfı Resim Atölyesi tarafından düzenlenen resim sergisinde organizasyonu da üstlenen ressam Aynur Ocak Gündoğan sergiyi şu şekilde dile getirdi;

‘Bu sergi Trabzon Vakfı, Trabzon Vakfı Resim Atölyesi, Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü ve Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği tarafından hazırlandı. Bu sergi Trabzonlu sanatçılar tarafından, Trabzon’un kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılmış olan bir etkinlik. Sergide resim, heykel, seramik, fotoğraf, karikatür ve plastik sanatlar alanındaki eserler yer aldı

Gündoğan; “Çağdaş Sanatlar Merkezi tamamen sanat festivali haline dönüştürüldü. Bazı resimler Trabzon’un daha önceki yıllarda olup da şu anda olmayan eski binalarını ve tarihi eserlerini, yıkılmışlığını anlatmak için ‘Trabzon’un kayıpları ayıpları’ adı altında bir başlık ile sergimizde yer aldı. Buradaki resimlerin birçoğu Trabzon vakfı resim atölyesi tarafından yapıldı. Resimleri yapan sanatçılara eğitmenlik yaptım. Bu sergi Trabzonlu ressamların karma sergisidir ayrıca sergimizde heykel, seramik, fotoğraf, karikatür ve plastik sanatlar alanında yapılan eserler de yer aldı” dedi.

Sanatçı Gündoğan; “200’e yakın resmin yer aldığı sergide. Toplamda 85 sanatçımızın eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.. 17 Şubat’ta başlayan sergimiz 25 Şubat Pazar günü son buldu. Ankara’da açtığımız bu sergiyi Trabzon Vakfı olarak her sene açmayı planlıyoruz. Sergimize Ankaralı sanatseverlerin ilgisi çok büyük olurken Trabzon’umuzun tanıtımı açısından da çok verimli bir sergi oldu” dedi.

Sergideki eserlerin gelirinin Trabzon Vakfına bağış yapılacağını açıklayan Gündoğan Trabzon Türkiye’de resim sanatına en çok ressam yetiştirmiş şehirdir. Türkiye’nin en önde gelen ressamları Trabzonludur. Bunun sebebi Trabzon doğasının ilham verici yanıdır.” İfadelerinde bulundu.

TRABZON’A YAPILANLAR İÇİN BÜTÜN EKİBE TEŞEKKÜR EDERİM

Ressam Aynur Ocak Gündoğan etkinliğin son günün de Ankara da Trabzon’u tanıtan sergi için şu sözleri dile getirdi; “ Trabzon’un 100 yıl kutlamasında başta Vakıf Başkanı Bilgin Aygül ve yönetimi Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü ve Kadın Platformu sanat kültür etkinliğinde Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Mümin Candaş Mehmet Hacıfettahoglu Orhan Zafer ve değerli Trabzonlu resim ve heykel sanatçıların emeği çok büyüktür Bu etkinlik tek başına yapılmış değil, bir ekip işidir. Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği olmasa bu çalışma olmazdı. Başta Başkan Mümin Candaş Mehmet Hacıfettahoglu ve Orhan Zafer in emekleri ve gayretiyle oluşmuştur katılan bütün sanatçılara ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Sanatçı Aynur Ocak Gündoğan serginin düzenlenmesinde emeği geçen sanatçılarla ilgili yanlış bir anlaşılma olmuşsa bütün sanatçı dostlarımdan özür dilerim diyerek sözlerini noktaladı.