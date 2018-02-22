‘TRABZON’UN KAYIPLARI AYIPLARI’

Sanatçı Aynur Gündoğan organizatörlüğünde Trabzon Vakfı Resim Atölyesi tarafından 85 sanatçının katılımıyla düzenlediği “Kurtuluşunun 100. Yılında TRABZON” resim, heykel ve el sanatları sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezinde Ankaralı sanatseverleri bekliyor.

Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde Trabzon rüzgarı esiyor. Trabzon’un kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Trabzon Vakfı tarafından gerçekleştirilen resim, heykel, seramik, fotoğraf, karikatür ve el sanatları sergisinde yaklaşık 85 sanatçının eserleri Ankaralı sanat severlere sunuldu. Trabzon Vakfı Resim Atölyesi tarafından düzenlenen resim sergisinde organizasyonu da üstlenen ressam Aynur Ocak Gündoğan sergiyi şu şekilde dile getirdi;

‘Bu sergi Trabzon Vakfının hazırlamış olduğu Trabzonlu sanatçılar tarafından hazırlanan Trabzon’un kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılmış olan bir etkinlik. Bu sergide resim, heykel, seramik, fotoğraf, karikatür ürünleri bulunuyor.

Bir camaltı boyama sanatçısı olan Gündoğan; ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi tamamen sanat festivali haline dönüştürüldü. Bazı resimler Trabzon’un daha önceki yıllarda olup da şu anda olmayan eski binalarını ve tarihi eserlerini, yıkılmışlığını anlatmak için “Trabzon’un kayıpları ayıpları” adı altında bir başlık ile sergimizde yer almaktadır. Buradaki resimlerin birçoğu Trabzon vakfı resim atölyesi tarafından yapıldı. Resimleri yapan sanatçılara eğitmenlik yaptım. Bu serginin organizasyonu tarafıma ait. Bu sergi Trabzonlu ressamların karma sergisidir’ dedi.

Sanatçı Gündoğan; ‘Sergide 200’e yakın resim bulunuyor. toplamda 85 sanatçımızın eserleri sergileniyor. 17 Şubat’ta başlayan sergimiz 25 Şubat Pazar günü son bulacaktır. Ankara’da açtığımız bu sergiyi Trabzon Vakfı olarak her sene açmayı planlıyoruz’ diyerek sergiyi ve amacını anlattı.

CAMALTI UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR SANAT DALI

1978 Gazi Üniversitesi Resim Bölümü mezunuyum diyen Aynur Ocak Gündoğan;”O tarihten itibaren yağlı boya ve camaltı sergileri yapıyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı camaltı sanatçısıyım. 20 yılı aşkın süredir camaltı sanatı yapıyorum.

Gündoğan, ‘’ Camaltı bizim unutulmaya yüz tutmuş geleneksek sanatlarımızdan bir tanesidir. Resimlerimde yer verdiğim Şahmeran figürü de İran’a ait değil Anadolu’ya özgü olan bir karakterdir eserlerimde ikisini bir arada buluşturdum.’’

İnsanların Şahmeran’ın hikâyesine inandığını söyleyen Gündoğan, ‘’ Şahmeran bazı yerlerde erkek olarak tasvir edilse de anlatılan hikâyelerden çıkarımlarımla birlikte ben onu kadın olarak tasvir ediyorum. Yılan olarak tasvir edilen Şahmeran, otların, çalıların arasında yaşadığı için bütün şifalı, bereketli bitkileri bildiğine inanılır. İnsanlar bu yüzden sağlık, bereket getireceğine inandığı Şahmeran’ı evlerinin duvarlarına asar’’ dedi.

Neden Şahmeran figürünü tercih ettiğini de anlatan Gündoğan, ‘’ Bizim evimizde de bir Şahmeran figürü vardı ve oldukça çirkindi. O resmi alıp kendime has güzelleştirmeye başladım. Biraz Osmanlı motifleri ekledim, biraz daha estetik hale getirdim ve ortaya bir Şahmeran çıkarttım’’ ifadelerinde bulundu. Aynur Ocak Gündoğan ayrıca yağlı boya çalışmaları yaptığını da sözlerine ekledi.

Sergideki eserlerin gelirinin Trabzon Vakfına bağış yapılacağını açıklayan Gündoğan . Trabzon Türkiye’de resim sanatına en çok ressam yetiştirmiş şehirdir. Türkiye’nin en önde gelen ressamları Trabzonludur. Bunun sebebi Trabzon doğasının ilham verici yanıdır.” İfadelerinde bulundu.

KARAKELLE: TRABZON RUHUNU YAŞATMAK İSTEDİK

Sergiye fotoğraflarıyla katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı Yusuf Ziya Karakelle de; “Sergide 2 adet fotoğrafım var. 1970’li yıllarda Trabzon’da fotoğraf sanatına bir ilgim olduğunu keşfettim. Karanlık odada çalışmalar yürüttükten sonra uzun bir ara verdim ve 2010’lu yıllarda fotoğraf sanatını yeniden dünyama kattım.

Trabzon Vakfının bünyesinde Trabzon Vakfı fotoğrafçılık kulübünü kurduk. O günlerden bugünlere her sene sergilerimiz ve gezilerimizle faaliyetlerimiz sürüyor. Bu serginin Ankara’da açılış sebebi Ankaralılara Trabzon’u anlatmak ve bir nebze olsun Trabzon ruhunu yaşatmak” diyerek duygularını dile getirdi.