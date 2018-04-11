Ankara’da toplu taşıma planı yok

Şehir ve Plancılar Odası Ankara Şube Sekreteri Ender İplikçi, “Şehir Hastaneleri hiçbir şekilde üst etütler yapılmadan kondurulmuş inanılmaz kamu yatırımlarıdır. Trafik yoğunluğu kaçınılmaz olarak bu bölgelere kayacaktır”

Türkiye’de 1950’li yılların başından itibaren büyükşehirlere başlayan göçler akabinde birçok sorunu da beraberinde getirdi. Bunların en önemlisi de büyük şehirlerde ve Ankara’da artan nüfus yoğunluğu ve buna bağlı olarak alt yapı ve üst yapı sorununu .

İnsanlar bir gecede yaptıkları gecekondular ile barınma ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Bu durumda kaçınılmaz olarak gecekondulaşmayı getirdi. Tüm bunların sonucunda geçmişten günümüze kadar büyükşehirlerde süren İmarsız yapılaşmayı bir sorun olarak karşımıza çıkardı.

Büyükşehirlerde süren ve hala etkisi devam eden imarsız yapılaşma ve Ankara’nın geleceği hakkında Şehir ve Plancılar Odası Ankara Şube Sekreteri Ender İplikçi ile konuştuk.

Şehir ve Plancılar Odası Ankara Şube Sekreteri Ender İplikçi,” Türkiye’deki imarsız yapılaşmanın nedeni 1950’li yıllarda kırdan kente başlayan göçlerin yoğunlaşması ve konut ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle imarsız yapılaşmalardır. Bu durumda gecekondulaşmayı ortaya çıkarmıştır.

Türkiye’nin önemli büyükşehirleri olan Ankara, İstanbul ve İzmir’in çeper bölgeleri gecekondulaşmayı fazla olarak yaşayan şehirlerimizdir. Bazı dönemler çıkartılan imar aflarıyla birlikte kaçak olarak yapılan gecekondulara tapu verilerek yasallaştırıldılar. Bu işlemler Türkiye’de seçim vaatleri olarak kullanılıyordu. Bu bölgeler yoğun oy potansiyeli olan yerlerdir. Çünkü 1970-1980’li yıllarda nüfusun büyük bir bölümü bu yerlerde yaşıyordu”

İplikçi, ”Günümüzde kaçak yapılaşmalara artık karşılaşılmıyor. İnsanların gidip hazine arazisine ya da kendi arazisine belediyeden, yerel yönetimden izin almadan, imar işlemi gerçekleşmeden yapı yapması çok kolay değil” şeklinde konuştu.

Otoparkların 1 lira olması trafiği olumsuz etkileyecek

“Okulların altına otoparklar yapılacak ama bunların üst ölçekli plan aracılığıyla yapılması gerekir. Nerede ve kapasite alanı ne kadar olacağı iyi belirlenmeli. Şehir merkezlerindeki otopark sayısının artırılması demek kent merkezine insanların araçlarıyla gelmesi demektir. Otopark fiyatlarının 1 liraya çekilmesi insanların toplu taşımayı kullanmamasına sevk edip, trafiğin daha kötü olmasına yol açacak. Bütün bu kararların üst ölçekli kente yönelik planlarla yapılması gerekiyor.

Ankara’daki temel sorunlarından bir tanesi de toplu taşımanın yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Toplu taşımaların çeşitlendirilmesi gerekiyor. Siz otoparkları 1 lira yapacağınıza toplu taşımaları 1lira yapsanız trafiği rahatlatmış olursunuz. Ankara’nın hala bir ulaşım planı yok. Fakat planın hazırlandığını belediyeye ve bakanlığa sunulduğunu biliyoruz. Bürokratik sürecin neresinde tıkandığını bilmiyoruz” diye konuştu.

Ankara’da toplu taşıma planı yok

İplikçi, “Ankara’da iyi bir toplu taşıma planı olsa trafik sıkıntısı yaşanmaz. En son açılan Keçiören Metrosu da trafiği rahatlatmadı. Çünkü Keçiören Metrosunu Batıkent Metrosuna bağladılar. İnsanlar metroya binemez durumuna geldiler. Atakule, Birlik Mahallesi gibi Çankaya’nın yukarı kısmına raylı sistemlerin gelmesi gerekiyor.

Ankara’nın en yoğun Mahallelerinin yoğun olan yerlerinden bir tanesi Demetevler Mahallesidir. Orada varlığını sürdüren yapılarda 80’li yıllarda yapılmış yapılardır. O bölgede dönüşümün yapılmamasının sebebi yoğunluğun çok fazla olmasından kaynaklanıyor. O bölgeyi ya mülk sahipleri kendi cebinden para vererek yapılandırılacak, ya da devlet kamulaştırıp yapılandıracak. Demetevler bölgesi geçmiş yerel yönetimler tarafından yanlış politikaların kurbanı olmuştur. Kolay bir şekilde çözülecek bir alan değil” dedi.

İkinci sorun da Şehir Hastaneleri konusunda da hiçbir şekilde üst etütler yapılmadan kondurulmuş inanılmaz kamu yatırımlarıdır. Bilkent ve Etlik’e yoğunluğun atanmış olması o bölgeler de var olan olumsuzlukların daha da artmasına neden olacak. ODTÜ’deki ağaçlar kesilerek Bilkent şehir hastanelerine yol açılıyor. Bunu en baştan düşünüp o yoğunluğu oraya atamak yerine başka alana yapılsa bunlara gerek kalmazdı” dedi.