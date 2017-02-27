Yıllardır atıl durumda olan Ankara’nın ilk havagazı fabrikasının yıkımına başlanılması çok büyük bir sağlık riskini ortaya çıkardı.

Havagazı fabrikasının yalıtımında kullanılan 350 ton kanserojen etkiye sahip asbestin, yıkım sürecinde Ankaralıların sağlığını tehdit ettiği ve kanser hastalığı riski doğurduğu iddia edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, “Büyükşehir yıkım için ‘Havagazı Fabrikası’nda bulunan asbestli malzemelerin ve kalıntıların geri dönüşüm malzemesi olarak sökülmesi’ işi olarak ihaleye çıkmıştı. İhale eki olan şartnamede asbest oranının 350 ton olduğu ifade ediliyor” dedi.

Ankaralıların havaya yayılacak asbest nedeniyle büyük bir kanser riski altında olduğunu vurgulayan Karakuş, “ Asbestin ne olduğu çok açık, asbest kanserojen bir madde. Havagazı Fabrikası’nda yalıtım malzemesi olarak asbest kullanılmış. Havaya karışıp, rüzgârla solunduğu andan itibaren büyük tehlike oluşturuyor. Ankara şimdi kanser soluyor, Havagazı Fabrikası’ndaki yıkım şu anda bir sağlık canavarına dönüşmüş durumda” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, binanın bir bölümünün asbestli olduğunu ve ihalenin bu tehlike dikkate alınarak yapıldığını, gerekli her türlü önlemin alındığını aktardı.

Ankara ve çevresinin büyük tehdit altında olduğu ifade edilirken söküm sırasında ne tür tedbirler alındığı da açıklanmadı.

Ankaralıların sağlığını riske sokmamak için söküm işlerinin acilen durdurulması ve konunun uzmanlar tarafından incelenmesi gerekir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum temsilcilerinin verecekleri rapor doğrultusunda havagazı fabrikasının söküm işinin yapılması doğru olacaktır.

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