YENİŞEHİR SOSYETE PAZARI SULAR ALTINDA KALDI

Ankara’da yağan her yağmur alt yapının yetersizliğinden dolayı sel baskınlarının yaşanmasına neden oluyor. Yağmurun çilesini ise vatandaşlar çekiyor. Sel baskınına mağruz kalan son nokta ise Ankara Yenişehir Sosyete Pazarı oldu.

Ankara’da iki haftadır süren sağanak yağışlar sel baskınlarına yol açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yağan kuvvetli yağmur şehir merkezinin belli yerlerinde yine sel sularının vatandaşları zarara uğramasıyla son buldu. Yoğun yağan yağmur özellikle Çankaya ve Mamak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran yağış Ankara’da bilindik görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar yağan yağmurdan kaçmak için dükkanlara sığınsa bile ıslanmaktan kurtulamadı.Yağıştan en çok Yenişehir Sosyete Pazarı etkilendi. Pazar alanı sular altında kaldı.

Her hafta Perşembe günü kurulan ve binlerce kişinin uğrak yeri olan pazar yağışın bir anda bastırmasıyla sular altında kaldı. Esnaf, pazarın su almasıyla birlikte tezgahlarını kurtarmaya çalıştı fakat yoğun yağışdan dolayı tezgahlarını kurtaramadı.

Alt yapı yetersizliğinden dolayı bilindik görüntülerin yaşanmasına neden olan yağışlar birçok arabanın sular altında kalmasına neden oldu. Ani sel yaşanmasından dolayı suyun boyu bir metreyi geçti. Hem pazarcılar hemde pazara gelen vatandaşlar maddi zarara uğradı.

Olay yerine gelen yetkililer vidanjörlerle logarları açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Bazı vatandaşlar ise kendi çabalarıyla sel sularından kurtulmaya çalıştı. Trajikomik görüntülerin yaşandığı pazarda, pazarcılar tezgahlarını sandal gibi kullanarak suyun olmadığı yerlere ulaşmaya çalıştı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Yoğun yağış altgeçitleri göle çevirirken, Atatürk Bulvarı gibi işlek yolları da sel suları vurdu. Bunların yanı sıra metro altları da sel sularından nasibini aldı. İnsanlar yağışa mesai bitiminde yakalandığı için evlerine gitmekte zorluklar yaşadı. Toplu taşıma araçları suların içinde gitmeye çalışırken trafikte yağmurla birlikte kitlendi.