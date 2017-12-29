Ankara’da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

Ankara’nın Çamlıdere ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Çamlıdere Cankurtaran mevkisinde yaşandı. İstanbul’dan Ankara’ya gelen Serkan Pektaş yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. 23 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan 21 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, kazada yaşamını yitiren iki kişinin cesedi otobüs altında sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iki kişinin cenazesi bulunduğu yerden çıkartılarak, hastane morguna kaldırıldı. Ölen iki kişinin üzerinden ise kimlik çıkmadı. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.