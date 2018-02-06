Taksici Nurettin Yılmaz, “New York da bile taksi sayısı 3 bin, Ankara’da ise 7 bin. Bundan dolayı taksi sayısının fazla olması biz taksicilerin fazla iş yapamamasına sebep oluyor”

Uzun yıllardan beri her yerde insanların olduğu bölgelerde toplu taşıma görevini üstlenen taksiler birçok sorunla uğraşıyor. Günümüzde ‘b’ sınıfı ehliyeti olan hereksin taksicilik yapmaya başlaması hem tecrübeli taksiciler tarafından yadırganmasına hem de müşteriler tarafından taksilere farklı gözlerle bakmasına neden oluyor. ÖTV indirimi ile araçlarını yenileyen taksiciler, piyasada bu kadar çok taksi varken yeteri kadar para kazanabiliyor mu ve ne gibi sorunları olduğuyla ilgili taksicilerle yaptığımız söyleşi de içten ve samimi cevaplar aldık.

19 yıldır taksicilik yapan Nurettin Yılmaz, “Taksicilik yapmak bir sanat aslında. Sabır gerektiren bir meslek bundan dolayı herkes taksicilik yapamaz. Taksicilerin en büyük sorunu Avrupa’daki gibi her yerde duramamak, Kızılay- Ulus hattı üzerinde trafik polisleri bizlere nefes aldırmıyor. Bizlerde mecburen oralara gidip beklemek zorundayız. Çünkü müşteri potansiyeli oralarda çok yüksek” dedi

Ankara’da yedi bine yakın taksinin olduğunu söyleyen taksici Nurettin Yılmaz,” Bu sayı çok fazla New York da bile taksi sayısı üç bin civarında. Bundan dolayı taksi sayısının fazla olması biz taksicilerin fazla iş yapamamasına sebep oluyor. Ankara da taksi plakaları Anadolu’daki bazı yerlere göre ucuz buda herkesin plaka alabilmesine neden oluyor” şeklinde konuştu.

KISA MESAFE FİYATLARI SABİT OLMALI

Yılmaz, “Taksilerin diğer sorunu da taksimetre fiyatlarının müşteriler tarafından fazla geliyor. Müşteriler bir yere gitmek için bizlerle pazarlık yapıp öyle biniyorlar taksilere. Ülkemizde petrol fiyatlarının yüksek olması biz taksicilere gerçekten para kazandırmayı zorlaştırıyor. Cemiyet başkanlarının çok vaat vermelerine rağmen hiç çalışmıyorlar. İcraata gelince gerçekten somut olarak hiçbir şey yok” dedi.

Kısa mesafe fiyatlarının sabitlenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz,” Biz duraklarda sıra bekliyoruz. Müşteri bizi çağırıp gittiğimizde kısa mesafe yere gideceğini söyleyince birçok sorun otaya çıkıyor. Müşteri haklı olarak sen taksisin gitmek zorundasın diyor. İstanbul ‘da ki gibi kısa mesafe fiyatları sabit olmalı ”

GÜVENLİK İÇİN BAZI YERLERE GİTMİYORUZ

Yılmaz, “Güvenlik açısından bazı yerlere gitmiyoruz. Bazı uyanıklar biz taksicilere gidecekleri yeri söylemeyip aşağı ya da yukarı doğru sür gibi talimatlarıyla bizi yönlendiriyorlar. Bizlerde ya mecbur kalıp sürüyoruz veya bir şey sezdiğimizde parayı almadan müşteriyi indirip gönderiyoruz “dedi.

Taksilere uygulanan ÖTV indiriminin taksicilerin işine geldiğini belirten Yılmaz,” 100 bin civarındaki bir arabayı 60 bine kadar alabiliyoruz. Bu durumda arabaların yenilenmesine olumlu yönde etkisi oldu”.

Yılmaz, “Durak taksiciliğin serbest taksiciliğe göre daha iyi durak taksiliği yapmak için cemiyette başvurmak gerekir ve en önemlisi hangi durakta çalışmak istiyorsan hisse ödemek zorundasın. Taksilerin diğer bir sorunda C plakalar. Bizi gerçekten zor duruma soktu. İşlerimiz gerçekten eskisi kadar iyi değil. Taksiden aile geçindirmek çok zor.

Taksi plaka sahiplerinin kendi sigortasını yatıramadığını dile getiren Taksici İbrahim Yıldırım,” Plaka sahibi kendi sigortasını yatıramadığı için şoförün de sigortasını yatıramıyor sektörün diğer işler gibi kötüye gittiğini” ifade etti.