Ankara’da 15.00 sularında duyulan patlama sesi panik yarattı. Eryaman, Keçiören, Mamak gibi uzak ilçelerden de duyulan sesin kaynağı henüz öğrenilemedi.

Geçtiğimiz aylarda da benzer sesler duyulmuş daha sonra sesin kaynağının yol çalışmaları sırasında kullanılan dinamitlerden geldiği anlaşılmıştı.

SOSYAL MEDYA SESİ KONUŞUYOR

Şiddetli patlama sesinin ardından sosyal medyada Ankara hastaghi altında konuşulan patlamanın neyden kaynakladığı vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. Valilik ve emniyet kaynakları sese ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca,