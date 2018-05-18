Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mevkii’nde bugün meydana gelen trafik kazasında TIR sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza bugün öğle saatlerinde Ankara’dan Sincan istikametine giden 11 DY 572 plakalı tır, ilk belirlemelere göre direksiyon hâkimiyetini kaybederek köprüden aşağı uçtu. Kazanın ardından hurdaya dönen tırın sürücüsü dorsenin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kazanın yaşandığı yere gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kesici aletler kullanarak uzun uğraşlar sonucu hayatını kaybeden tır sürücüsünü dorsenin altından çıkarabildi.