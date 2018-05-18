Üniversite idealim olan bölüm için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandım ve mezun oldum. Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf Öğrencisiyim., Sonsöz gazetesinde yazdığım yazılarla ve haberler ile karşınızdayım.